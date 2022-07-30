Росія втратила в небі над Україною ще один літак

Ще один Су-25 окупантів був знищений українськими десантниками на Донеччині

Десантники з «Ігли» збили рашистський штурмовик

Учора, 29 липня, українські захисники збили черговий ворожий літак. Про це повідомляє на Facebook-сторінці 25-а окрема повітрянодесантна Січеславська бригада.

Рашистський броньований штурмовик Су-25 десантники ліквідували за допомогою переносного ракетно-зенітного комплексу (ПЗРК) «Ігла».

Успіх Збройних сил України мав місце у боях на території Донецької області. Де саме був збитий ворожий літак, не уточнюється.

Нагадаємо, військовослужбовці 25-ї повітрянодесантної бригади регулярно збивають ворожі літаки. Попереднє влучання у Су-25 збройних сил Росії було зафіксоване 25 липня.

Крім того, десантники пострілом з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» збили ворожий вертоліт Ka-52 «Алігатор».

Додамо, що строковик Національної гвардії України із ПЗРК збив уже шість літаків (і одну крилату ракету) російських окупантів. За це йому присвоїли звання Героя України.