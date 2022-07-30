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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 30 липня

Оксана Воронцова
Сьогодні, 09:50 glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 30 липня
У Слов'янську в результаті ранкового обстрілу пошкоджено автовокзал
фото: Павло Кириленко/Facebook

Неспокійно ніч минула на Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінниччині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Чернігівщина

За минулу добу сталося 5 обстрілів прикордоння, в тому числі вночі — один обстріл території біля с. Миколаївка Новгород-Сіверський району, ймовірно із мінометів. Без жертв та руйнувань.

Дніпропетровщина

Вночі російська армія обстріляла з «Градів» Нікопольський район. Випустили по Нікополю та Червоногригорівській громаді до 80 реактивних снарядів. У Нікополі пошкоджені кілька десятків приватних будинків і господарчих споруд. Знищений один будинок. Є руйнування на двох підприємствах. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали. У Червоногригорівській громаді — без жертв та руйнувань.

Харківщина

Близько 3 години ночі окупанти вдарили по училищу в Слобідському районі міста Харкова, виникла пожежа, попередньо — постраждалих немає. Зруйновано будівлі центрального корпусу та спортивної зали.

Зранку також був удар по Новобаварському району, постраждалих немає.

По області в Ізюмському районі внаслідок обстрілів виникла пожежа на відділенні з переробки газового конденсату та нафти. У Богодухівському районі горіло поле із пшеницею на площі 3 га. Росіяни також обстрілювали Харківський, Чугуївський райони. Горіли об’єкти критичної інфраструктури, будинки, господарчі споруди. Протягом доби госпіталізували поранену жінку у Циркунах, Харківського району.

Луганщина

Під Верхньокам’янським наші бійці своєчасно виявили розвідгрупу, завдали їй вогневого ураження і вимусили відступити. Відійшов ворог і ще на п’ятьох напрямках, звідки робив спроби прорвати нашу оборону. Втім, росіяни продовжують нищити населені пункти ствольною та реактивною артилерією. Так, протягом минулої доби ними на цій ділянці фронту було випущено сім ракет, проведено сім артилерійських атак, одну — танкову, а також застосовані міномети. Ворог продовжує користуватися перевагою в авіації, здійснивши удари ще щонайменше по шести населених пунктах Луганщини.

Донеччина

Зранку рашисти обстріляли Слов'янськ (пошкоджена будівля автовокзалу), здійснили авіаудар по селищу Красногорівка Очеретинської громади, ведуть інтенсивні артобстріли міст Мар'їнка і Красногорівка. У Сіверську прямим влучанням снаряду пошкодили будівлю Центру надання соціальних послуг. Інформація щодо поранених наразі уточнюється. За добу — обстріли з артилерії, мінометів, авіаудар НУРС, Р-500 «Іскандер-К», РСЗВ «Град». Обстріляні Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Вугледар, с. Водяне, с. Кам’янка, с. Курдюмівка, с. Іванівське, с. Яснобродівка та ін. населених пунктів. Пошкоджено 28 приватних житлових будинків і багатоповерхівка, приміщенняПрАТ «АКХЗ», лікарня. За добу по області — 6 загиблих, 15 поранених.

Миколаївщина

Вночі був обстріляний один зі спальних районів міста Миколаїв, значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки. Попередньо відомо, одна людина загинула, троє зазнали поранень.

Також вночі у Баштанській громаді було декілька вибухів за містом. Попередньо — спрацювала ППО. Інформація уточнюється щодо постраждалих і пошкоджень. Вчора ввечері — обстріли с. Широке Широківської громади, внаслідок яких відбулося займання полів. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування.

Крім того, сьогодні зранку росіяни обстріляли території поблизу с. Лепетиха та с. Кавказ. Електропостачання в громаді відновлено Криворізькими енергетиками.

Херсонщина

Практично на всій території області військові РФ із танків, ствольної та реактивної артилерії продовжують обстрілювати звільнені та окуповані населені пункти. Також із території Херсонщини продовжується обстріл сусідніх регіонів.

Силами ЗСУ здійснено влучні удари по складах та позиціях особового складу російських військових у Чорнобаївці, Новій Каховці, у Брилівці та селах Бериславського і Каховського районів.

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Теги: війна росія окупанти окупація агресія обстріл

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