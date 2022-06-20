Пілотом збитого російського Су-25 виявився «вагнерівець»: що про нього відомо

«Вагнерівець» Володимирович Федорчуков отримує за вбивство українців 205 тис. руб. на місяць

Пілотом російського літака Су-25, якого 18 червня воїни 72-ї бригади збили під Світлодарськом, є майор ВКС РФ Андрій Володимирович Федорчуков, який на допиті зізнався, що є найманцем приватної військової компанії «Вагнер», та бере участь у вбивстві українців за зарплату найманця – 205 тис. руб. на місяць. Про це повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов.

«Федорчуков на допиті зізнався, що метою його атаки був ротний опорний пункт ЗСУ. Раніше він робив вильоти на бомбардування українських міст. Федорчуков дуже сподівається на обмін – він розуміє, що є найманцем і його можуть не виставити на обмін, і він може постраждати за свої злочини. До «вагнерівців» в Україні особливий рахунок, у цих руки по лікоть у крові, вони фахівці з убивства мирних жителів», – зазначив Бутусов.

Журналіст повідомив цікаві деталі: «Російська авіація має великі проблеми з навігацією. У Федорчукова був із собою навігатор «Гармін» і смартфон із програмою «Пронебо», щоб мати більш точну навігацію, ніж бортові навігаційні засоби ВКС РФ. Не довіряють своєму «Глонасу», все б їм американським користуватися».

Федорчуков родом із Владивостока. Бутусов оприлюднив фото російського вбивці зі своєю родиною, яку він утримує, скидаючи бомби на українських жінок та дітей, знищуючи наші міста.

Нагадаємо, у небі над Донеччиною українські захисники збили російський винищувач Су-25.