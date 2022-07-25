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    Події в Україні

    Десантники «приземлили» Су-25 окупантів

    Також сьогодні бійці цієї ж бригади збили вертоліт рашистів - Десантники «приземлили» Су-25 окупантів
    Також сьогодні бійці цієї ж бригади збили вертоліт рашистів
    фото з відкритих джерел

    Долітався ще один ворожий «Грач»

    25 липня бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади збили ворожий Су-25. Про це повідомили на сторінці бригади.

    «Черговий ворожий Су-25 (Грач) відправився в пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади! Обіцяємо і надалі справно крушити окупантів!», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, крім цього, сьогодні десантники збили ворожий «Алігатор» вартістю $16 млн (фото).

    Напередодні десантники збили російський штурмовик Су-25. Броньований літак окупантів вдалося збити розрахунком ПЗРК «Ігла».

    Раніше рашисти на Луганщині збили власний винищувач (відео). Свій Су-34 росіяни приземлили в окупованому Алчевську.

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    Теги: росія окупанти війна літак вертоліт Україна окупація #stoprussia
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    Десантники «приземлили» Су-25 окупантів