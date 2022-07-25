Десантники «приземлили» Су-25 окупантів
Долітався ще один ворожий «Грач»
25 липня бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади збили ворожий Су-25. Про це повідомили на сторінці бригади.
«Черговий ворожий Су-25 (Грач) відправився в пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади! Обіцяємо і надалі справно крушити окупантів!», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, крім цього, сьогодні десантники збили ворожий «Алігатор» вартістю $16 млн (фото).
Напередодні десантники збили російський штурмовик Су-25. Броньований літак окупантів вдалося збити розрахунком ПЗРК «Ігла».
Раніше рашисти на Луганщині збили власний винищувач (відео). Свій Су-34 росіяни приземлили в окупованому Алчевську.