Військові взяли в полон пілота збитого російського Су-25 (відео)

Чоловік живий, має травми через «м'яке» приземлення

Українські військові оприлюднили відео з пілотом збитого російського Су-25, який встиг катапультуватися. Це «трофей» 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

«Чоловік живий, має травми через «м'яке» приземлення, йому надали першу допомогу, він в надійних та дбайливих руках ЗСУ», – повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Нагадаємо, у небі над Донеччиною українські захисники збили російський винищувач Су-25.

Військові повідомили, що російський літак «гепнувся гучно та яскраво». «Бо в умілих руках і ПЗРК «Ігла» гарний інструмент для прибирання всілякого непотребу з неба», – зазначили вони.

Також минулої доби воїни-артилеристи 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили танк та дві бойові машини піхоти російських окупантів разом з екіпажами.

За даними Генштабу ЗСУ, 17 червня українські захисники знищили один ворожий літак (від початку війни 216), один БПЛА (загалом 594).