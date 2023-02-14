Росія вже програла стратегічно, оперативно і тактично – Міллі

Генерал Міллі не бачить в агресора можливостей атакувати Київ зараз

У Пентагоні наразі не мають інформації, чи готується Росія до нового ракетного удару

Російська Федерація у війні з Україною програла на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі на брифінгу за підсумками «Рамштайну».

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«За 10 днів буде рік, як рф почала повномасштабну війну. путін думав, що Україна – це легкий трофей, і помилився. Україна залишається вільною і незалежною. НАТО і коаліція ніколи не була сильнішою, ніж зараз. А росія є світовим вигнанцем», – сказав Міллі.

Генерал не бачить в агресора можливостей атакувати Київ зараз, однак зауважує, що столиця завжди є бажаною метою в будь-якій війні.

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Також у Пентагоні наразі не мають інформації, чи готується Росія до нового ракетного удару. Проте Україна активно готується до цього, а Києву допомагають західні партнери.

Раніше Міллі повідомляв, що у Росії дуже багато втрат, а командний дух надзвичайно низький, проте окупанти беруть кількістю.

Також Міллі назвав найбільшу загрозу для України з боку РФ.