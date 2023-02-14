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Росія вже програла стратегічно, оперативно і тактично – Міллі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія вже програла стратегічно, оперативно і тактично – Міллі
Генерал Міллі не бачить в агресора можливостей атакувати Київ зараз
фото з відкритих джерел

У Пентагоні наразі не мають інформації, чи готується Росія до нового ракетного удару

Російська Федерація у війні з Україною програла на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі на брифінгу за підсумками «Рамштайну».

«За 10 днів буде рік, як рф почала повномасштабну війну. путін думав, що Україна – це легкий трофей, і помилився. Україна залишається вільною і незалежною. НАТО і коаліція ніколи не була сильнішою, ніж зараз. А росія є світовим вигнанцем», – сказав Міллі.

Генерал не бачить в агресора можливостей атакувати Київ зараз, однак зауважує, що столиця завжди є бажаною метою в будь-якій війні.

Також у Пентагоні наразі не мають інформації, чи готується Росія до нового ракетного удару. Проте Україна активно готується до цього, а Києву допомагають західні партнери.

Раніше Міллі повідомляв, що у Росії дуже багато втрат, а командний дух надзвичайно низький, проте окупанти беруть кількістю.

Також Міллі назвав найбільшу загрозу для України з боку РФ.

Теги: США війна росія окупанти Україна

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