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Путін готує нові наступи, тож Україні терміново потрібна важка зброя – Столтенберг

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Путін готує нові наступи, тож Україні терміново потрібна важка зброя – Столтенберг
Столтенберг наголосив на важливості військової підтримки України
фото з відкритих джерел

НАТО наразі обговорює питання надання Україні західних винищувачів, але у пріоритеті є більш термінове озброєння

У НАТО не вбачають ознак того, що президент Росії Володимир Путін має намір припинити війну, тому докладуть усіх сил, щоб Україна якнайшвидше отримала обіцяну їй важку зброю. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вступній промові перед зустріччю міністрів оборони альянсу в Брюсселі.

Генсек НАТО зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримка українців з боку учасників альянсу зростає – починаючи з Javelin та Stinger до сучасних систем ППО та бойових танків.

Він заявив, що НАТО не бачить жодних ознак того, що російський диктатор готується до миру, і натомість вважає, що Москва навпаки – готує нові наступи та нові атаки.

«Ми маємо бути впевнені, що Україна отримає зброю, яку їй необхідно, щоб повернути території», – наголосив Столтенберг.

За його словами, критично важливо не лише надати Україні системи, а й підтримувати їх боєприпасами, обслуговуванням, організувати логістику, а також важливо забезпечити українців усією необхідною амуніцією.

Відповідаючи на запитання про можливе постачання Україні винищувачів, Столтенберг сказав, що наразі більш терміновою необхідністю є передача українським військовим вже обіцяної зброї, зокрема танків та БМП.

«Постачання літаків – не найтерміновіша тема зараз, але вона обговорюватиметься», – сказав Столтенберг.

Як повідомлялося, у вівторок у Брюсселі розпочалася дводенна зустріч міністрів оборони країн НАТО, одним із головних питань якої є розгляд ситуації з безпекою навколо України. Також у штаб-квартирі альянсу відбудеться зустріч Контактної групи з оборони України під егідою США у форматі «Рамштайн». У зустрічі міністрів та в роботі Контактної групи візьме участь міністр оборони України Олексій Резніков.

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Теги: Єнс Столтенберг зброя війна наступ путін

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