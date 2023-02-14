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Окупанти перейшли до війни на виснаження – генерал США

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти перейшли до війни на виснаження – генерал США
Путін призвав ще кількасот тисяч мобілізованих
фото ілюстративне

Міллі: «Українці міцно тримаються, лінія фронту є стабільною, а бойові дії, вочевидь, найближчим часом триватимуть»

У Росії дуже багато втрат, а командний дух надзвичайно низький, але окупанти беруть кількістю. Про це сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

«Українці показали свою ефективність. Я не знаю, чи Росія має достатньо потуги, щоб захопити Донбас. Вони перейшли до війни на виснаження. У них дуже багато втрат, їхній командний дух надзвичайно низький, але вони беруть кількістю. І як ви знаєте, Путін призвав кількасот тисяч мобілізованих. Так, вони мають цю кількість, але не мають певних успіхів на полі бою. Але ви бачите, що битва триває, вона повільна, вона на виснаження»», – сказав він.

Міллі додав, що, з огляду на таку ситуацію, союзники надають велику кількість потужної допомоги України. І українцям вирішувати, що робити з цією допомогою в наступні місяці. Коментуючи бої навколо Бахмута, генерал зазначив, що українці міцно тримаються, лінія фронту є стабільною, а бойові дії, вочевидь, найближчим часом триватимуть.

«Те, що зараз відбувається в зоні Бахмута, від Харкова і на південь, ми бачимо, якою стабільною є зона зіткнення, і коли ми говоримо про динаміку руху навколо Бахмута, українці міцно тримаються, вони долають вагнерівців і регулярні збройні сили Росії. Тут немає великих маневрів, це фронтові атаки, лобові атаки. Як довго це триватиме, важко сказати. Дуже важливо вистояти в такій битві на виснаження, зокрема з огляду на кількість жертв з боку Росії. Важко щось передбачати на найближчі тижні. Думаю, що дії продовжуватимуться, поки росіяни зупиняться. Не думаю, що Україна впаде чи відступатиме, вона продовжить боротися. Ця битва дуже багато має на кону. І тому ми маємо зберігати фокус на тому, що Україна має все необхідне», – додав Міллі.

Раніше генерал Міллі назвав найбільшу загрозу для України з боку РФ.

Теги: Україна окупанти росія війна ЗСУ

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