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Генерал Міллі назвав найбільшу загрозу для України з боку РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Генерал Міллі назвав найбільшу загрозу для України з боку РФ
Марк Міллі зазначив, що не може розкрити дані розвідки, які зараз є у США
фото з відкритих джерел

Росіяни зазнають великих втрат в Україні

Найбільша загроза від РФ наразі – це ракетні атаки, зокрема на столицю України. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі за підсумками зустрічі у форматі «Рамштайн».

«Росіяни зазнають великих втрат. Немає якихось вишуканих воєнних дій, вони використовують багато артилерії. Як довго це триватиме, зараз важко сказати. Це може тривати кілька тижнів. Тому, на мою думку, це може продовжуватися аж до того часу, коли росіяни, можливо, виснажаться. Я впевнений, що українці не відступлять, і тому ми зараз звертаємо увагу саме на цю зону бойових дій», – зазначив Міллі.

Генерал зазначив, що не може розкрити дані розвідки, які зараз є у США.

«Єдине, що я можу сказати, – що найбільші загрози – це ракетні атаки, зокрема на Київ. Тому я не буду применшувати російські спроможності атакувати далі протягом наступних тижнів», – додав він.

Нагадаємо, триває 356-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, попри значні втрати, поки що не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Активно діє ворожа авіація.

Теги: війна росія окупанти Україна

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