Росіяни атакували Оріхове: у регіоні досі лунає повітряна тривога

Ворог завдав три авіаудари

Сьогодні, 13 квітня, під час оголошеної масштабної повітряної тривоги російські загарбники завдали три авіаудари по прифронтовому Оріхову Запорізької області. В регіоні досі сигнал тривоги не скасований. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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«Три авіаудари завдав ворог по приватному сектору, багатоповерхівкам та фабриці в Оріхові», – розповів він.

За словами очільника регіону, фахівці працюють на місці влучань та ліквідовують наслідки ворожої атаки. «Наразі встановлюються масштаби руйнувань. Інформації про постраждалих не надходило» – додав Малашко.

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Нагадаємо, триває 414-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 45 атак противника.