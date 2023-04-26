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Росіяни накрили вогнем Антонівський міст біля Херсона, є жертви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни накрили вогнем Антонівський міст біля Херсона, є жертви
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни
фото ілюстративне

Вогнепальне поранення плеча отримав кореспондент іноземного видання

Сьогодні, 26 квітня, російські загарбники обстріляли Антонівський міст біля Херсона. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранений. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Російські війська, вчергове порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл району Антонівського мосту біля Херсона», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цього загинув цивільний чоловік. Також вогнепальне поранення плеча отримав кореспондент іноземного видання. «Він працював над матеріалом про життя в місті, що тривалий час було в окупації, а тепер зазнає систематичних обстрілів з боку армії РФ», – повідомили у прокуратурі.

Журналіста доставлено у лікарню, де надається кваліфікована медична допомога. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, 22 квітня ворог обстріляв Херсонщину 54 рази. Під обстріл потрапив і обласний центр: Херсон обстріляли двічі. Російські військові вкотре поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок дій армії РФ загинула одна людина, а двоє зазнали поранень.

Теги: обстріл військові розслідування Херсон чоловік Антонівський міст ворог поранення

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