Росіяни накрили вогнем Антонівський міст біля Херсона, є жертви

Вогнепальне поранення плеча отримав кореспондент іноземного видання

Сьогодні, 26 квітня, російські загарбники обстріляли Антонівський міст біля Херсона. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранений. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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«Російські війська, вчергове порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл району Антонівського мосту біля Херсона», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цього загинув цивільний чоловік. Також вогнепальне поранення плеча отримав кореспондент іноземного видання. «Він працював над матеріалом про життя в місті, що тривалий час було в окупації, а тепер зазнає систематичних обстрілів з боку армії РФ», – повідомили у прокуратурі.

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Журналіста доставлено у лікарню, де надається кваліфікована медична допомога. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, 22 квітня ворог обстріляв Херсонщину 54 рази. Під обстріл потрапив і обласний центр: Херсон обстріляли двічі. Російські військові вкотре поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок дій армії РФ загинула одна людина, а двоє зазнали поранень.