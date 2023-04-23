Росіяни 54 рази обстріляли Херсонську область: є жертви

Ворог випустив 236 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації

За минулу добу ворог обстріляв Херсонщину 54 рази. Під обстріл потрапив і обласний центр: Херсон обстріляли двічі. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Російські військові вкотре поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок дій армії РФ загинула одна людина, а двоє зазнали поранень.

Також голова Херсонської ОВА заявив про евакуацію 52 осіб з деокупованих територій.

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Нагадаємо, що ввечері 22 квітня окупанти вкотре гатили ракетами по Харкову та області. Попередньо, зафіксовано щонайменше п’ять влучань у місті та області. Унаслідок влучання у цивільну інфраструктуру спалахнула пожежа.

До слова, триває 424-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. РФ протягом минулої доби завдала вісім ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила приблизно 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.



