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Росіяни накрили вогнем Торецьку громаду на Донеччині: загинули діти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни накрили вогнем Торецьку громаду на Донеччині: загинули діти
Унаслідок обстрілу діти отримали поранення, несумісні з життям
фото: Павло Кириленко/Facebook

Близько третьої години дня росіяни обстріляли селище з артилерії

Сьогодні, 21 липня, російські війська обстріляли село Дружба в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє дітей. Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Як зазначається, близько третьої години дня росіяни обстріляли селище з артилерії – один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти, – 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка.

«Брат і сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям», - написав Кириленко.

Триває 513-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Олександрополя та Новомихайлівки. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Желанне Перше, Побєда та Георгіївка на Донеччині.

Теги: Павло Кириленко поранення росіяни

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