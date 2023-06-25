Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалий (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалий (фото)
Ворог атакував домівки мирних мешканців
фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

У Нікополі пошкоджено приватні будинки

Російські військові обстріляли Дніпропетровщину, унаслідок чого є руйнування та постраждалий. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу поранено 47-річного чоловіка. У нього мінно-вибухова травма та множинні уламкові рани. У місті пошкоджено три приватні будинки та газопровід.

З важкої артилерії гатив ворог і по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Там наслідки уточнюють.

5 фото
На весь екран
Ворог обстріляв Дніпропетровську область
фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

20 боєприпасів окупаційні війська випустили й по Синельниківському району. Також дісталося Великомихайлівській громаді. Місцевих не зачепило. Побило лінію електропередач: деякі населені пункти знеструмлені.

До слова, напередодні російські терористи вночі влучили в приватний сектор у Дніпрі. Як мінімум, вісім людей постраждали, серед них двоє – діти. Вщент знищені чотири приватні будинки – масована атака на Дніпропетровщину: є поранені, багато руйнувань (фото).

Як відомо, триває 487-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Також ворог продовжує зазнавати великих втрат в живій силі та військовій техніці.

Теги: окупанти обстріл Дніпропетровщина ворог росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За минулу добу Сили оборони мали 40 бойових зіткнень з ворогом
На чотирьох напрямках тривають важкі бої – Генштаб
21 червня, 06:52
«Раджу таке: зранку встали, подумали, що можете зробити для армії, ввечері лягли і подумали, чи достатньо зробили», – каже Притула
День народження Сергія Притули. Пригадаємо найяскравіші моменти його діяльності
22 червня, 10:10
Удень 28 травня район зазнав від загарбників інтенсивних артилерійських обстрілів
Окупанти обстріляли Харківщину: є поранена
28 травня, 22:29
Президент України Володимир Зеленський та його естонський колега Алар Каріс
Президент Естонії у Києві, окупанти вдарили по багатоповерхівці у Комишувасі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:39
РФ завдала ударів по Чугуєву
Окупанти обстріляли Чугуїв на Харківщині
5 червня, 00:27
Білий дім готує план реформування найвпливовішого органу ООН
Байден пропонує радикальні зміни у Раді безпеки ООН
12 червня, 19:14
У ГУР попереджають, що у випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за пів години
Російські окупанти мінують цехи підприємства «Кримський титан»: розвідка попередила про ризики
12 червня, 12:08
Володимир Сальдо не пояснив, чому Росія раптом вирішила атакувати територію Молдови
Гауляйтер Сальдо пригрозив ударом по Молдові. Кишинів відреагував (відео)
22 червня, 14:37
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини, 24 червня 2023 р.
Обстріл Дніпропетровщини: окупанти вбили чоловіка
Вчора, 22:04

Події в Україні

Уночі окупанти атакували передмістя Запоріжжя: є поранені (фото)
Уночі окупанти атакували передмістя Запоріжжя: є поранені (фото)
Росіяни обстріляли Херсонщину: є постраждалі
Росіяни обстріляли Херсонщину: є постраждалі
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалий (фото)
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалий (фото)
Буде нова Чорнобаївка? Окупанти звозять техніку на кримський аеродром
Буде нова Чорнобаївка? Окупанти звозять техніку на кримський аеродром
Обстріл Дніпропетровщини: окупанти вбили чоловіка
Обстріл Дніпропетровщини: окупанти вбили чоловіка
Підрозділи «кадировців» несподівано вийшли з Мар’їнки
Підрозділи «кадировців» несподівано вийшли з Мар’їнки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Тисячам українських біженців Чехія вказала на двері: причина
122K
Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися
88K
Загроза підриву ЗАЕС. МОЗ звернулося до мешканців 50-кілометрової зони
67K
«Вагнерівці» залишають Ростов. Як їх проводжають росіяни
36K
«Заради особистих амбіцій». Кадиров розповів, чому Пригожин розпочав заколот у Росії
30K
Переворот у Росії. Терорист Гіркін спрогнозував наступні дії Пригожина

Новини

Заколот Пригожина виявив серйозні слабкі місця Кремля – ISW
Сьогодні, 07:13
Противник продовжує зазнавати великих втрат в живій силі – Генштаб
Сьогодні, 06:51
У Шебекіно загорілось підприємство, «вагнерівці» покинули штаб у Ростові: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Атака на Київ: МВС показало перші хвилини після влучання уламків в багатоповерхівку
Сьогодні, 06:05
Стане прохолодніше: синоптики дали прогноз погоди на 25 червня
Сьогодні, 04:53
«Заради особистих амбіцій». Кадиров розповів, чому Пригожин розпочав заколот у Росії
Сьогодні, 02:55

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту