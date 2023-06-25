Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалий (фото)

У Нікополі пошкоджено приватні будинки

Російські військові обстріляли Дніпропетровщину, унаслідок чого є руйнування та постраждалий. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу поранено 47-річного чоловіка. У нього мінно-вибухова травма та множинні уламкові рани. У місті пошкоджено три приватні будинки та газопровід.

З важкої артилерії гатив ворог і по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Там наслідки уточнюють.

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Ворог обстріляв Дніпропетровську область фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

20 боєприпасів окупаційні війська випустили й по Синельниківському району. Також дісталося Великомихайлівській громаді. Місцевих не зачепило. Побило лінію електропередач: деякі населені пункти знеструмлені.

До слова, напередодні російські терористи вночі влучили в приватний сектор у Дніпрі. Як мінімум, вісім людей постраждали, серед них двоє – діти. Вщент знищені чотири приватні будинки – масована атака на Дніпропетровщину: є поранені, багато руйнувань (фото).

Як відомо, триває 487-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Також ворог продовжує зазнавати великих втрат в живій силі та військовій техніці.