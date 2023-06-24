Паніка в Ростові. Росіяни заполонили вокзали (відео)

Мешканці Ростова хочуть утекти з міста до початку протистояння між «вагнерівцями» та «кадировцями»

На вокзалах російського Ростова-на-Дону зібралися великі натовпи росіян. Місцеві намагаються втекти з міста до початку зіткнень між приватною військовою компанією «Вагнер» і чеченськими солдатами Рамзана Кадирова. Про це пише російське видання «Комерсант».

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Зокрема, центральний ростовський вокзал переповнений людьми, які в паніці бажають покинути місто. Великі черги також спостерігаються на залізничному заміському вокзалі.

За інформацією влади регіону, автовокзал працює у штатному режимі.

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«Зупинено продаж квитків на напрямки, за якими тимчасово перекрито рух», - повідомила пресслужба уряду регіону.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

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Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Також стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

Тим часом Пригожин заявив, що разом із своїми військами ввечері 24 червня перебуває у Московській області.

Влада Росії стягує до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

Як відомо, нині місто майже ізолювали поліцейські та військові сили. Майже зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 «Дон» (Москва – Вороніж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новоросійськ). Усі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах із траси виставлено озброєні блокпости – Москва готується до облоги: розвідка повідомила, що відбувається у столиці Росії.