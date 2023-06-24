Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Паніка в Ростові. Росіяни заполонили вокзали (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Паніка в Ростові. Росіяни заполонили вокзали (відео)
Росіяни заполонили вокзал у Ростові
фото: скриншот відео

Мешканці Ростова хочуть утекти з міста до початку протистояння між «вагнерівцями» та «кадировцями»

На вокзалах російського Ростова-на-Дону зібралися великі натовпи росіян. Місцеві намагаються втекти з міста до початку зіткнень між приватною військовою компанією «Вагнер» і чеченськими солдатами Рамзана Кадирова. Про це пише російське видання «Комерсант». 

Зокрема, центральний ростовський вокзал переповнений людьми, які в паніці бажають покинути місто. Великі черги також спостерігаються на залізничному заміському вокзалі.

За інформацією влади регіону, автовокзал працює у штатному режимі.

«Зупинено продаж квитків на напрямки, за якими тимчасово перекрито рух», - повідомила пресслужба уряду регіону.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Також стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

Тим часом Пригожин заявив, що разом із своїми військами ввечері 24 червня перебуває у Московській області.

Влада Росії стягує до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер». 

Як відомо, нині місто майже ізолювали поліцейські та військові сили. Майже зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 «Дон» (Москва – Вороніж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новоросійськ). Усі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах із траси виставлено озброєні блокпости – Москва готується до облоги: розвідка повідомила, що відбувається у столиці Росії.

Читайте також: «Це не фейк». Буданов прокоментував події в РФ (відео)
Теги: вокзал росіяни росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Нафтогаз» скерував позов до Окружного суду США округу Колумбія
«Нафтогаз» почав примусове стягнення $5 мрлд компенсації з Росії
Вчора, 10:36
«Беларускі Гаюн» не спостерігає початок реального переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі
Ядерна зброя РФ у Білорусі. ЗМІ оцінили ситуацію
17 червня, 02:51
Підсудних звинувачують у причетності до терористичної організації та участі в акціях з повалення російської влади в Донецькій області
У Росії розпочався суд над полоненими «азовцями» (фото)
15 червня, 09:17

Соціум

У Воронезькій області РФ підірвано міст (відео)
У Воронезькій області РФ підірвано міст (відео)
У захопленому «вагнерівцями» Ростові пролунали постріли
У захопленому «вагнерівцями» Ростові пролунали постріли
Тисячам українських біженців Чехія вказала на двері: причина
Тисячам українських біженців Чехія вказала на двері: причина
Паніка в Ростові. Росіяни заполонили вокзали (відео)
Паніка в Ростові. Росіяни заполонили вокзали (відео)
«Із технічних причин»: у Москві та Санкт-Петербурзі закриваються магазини зброї
«Із технічних причин»: у Москві та Санкт-Петербурзі закриваються магазини зброї
Похід «вагнерівців» на Москву: мер російської столиці оголосив про вихідний
Похід «вагнерівців» на Москву: мер російської столиці оголосив про вихідний

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Після заяв Пригожина у Москві та Ростовській області запроваджено план «Фортеця»
139K
Влада звернулася до мешканців Ростова, захопленого «Вагнером»
33K
Загроза підриву ЗАЕС. МОЗ звернулося до мешканців 50-кілометрової зони
27K
У Дніпрі та на Вінничині пролунали вибухи
18K
«Це не фейк». Буданов прокоментував події в РФ (відео)
16K
Вибухи прогриміли у Києві: є постраждалі

Новини

Літак Путіна у небі. Пєсков повідомив, де перебуває президент РФ
Сьогодні, 15:25
«Крах режиму Путіна» – розвідка про похід Пригожина на Ростов і Воронеж
Сьогодні, 12:23
Атака на Київ та обстріл Херсонщини: яка ситуація в регіонах
Сьогодні, 12:06
Росіяни втратили ініціативу на Куп`янському напрямку: карта бойових дій ISW
Сьогодні, 11:16
За добу відбулось понад 28 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:53
Масована атака ворога, похід «вагнерівців» на Ростов: головне за ніч
Сьогодні, 07:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту