ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки на п’ятьох напрямках – Генштаб

На Донбасі за добу сталося 32 бойових зіткнення

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 21 липня

Триває 513-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 21 липня.

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Ворожі удари по Україні

Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетного удару по території Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши три крилаті ракети морського базування «Калібр», п’ять крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К», чотири крилаті ракет Х-22, сім крилатих ракет «Онікс» та 19 ударних БпЛА типу Shahed. За результатами бойової роботи, протиповітряною обороною знищено дві крилаті ракети «Калібр», три крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К» та 13 дронів Shahed».

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Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів та здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів в районах Семенівки, Новгород-Сіверського Чернігівської області, Грабовського Сумської області та міста Суми. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Басівка, Волфине Сумської області та Уди, Козача Лопань, Одноробівка, Стариця, Вовчанськ і Бударки Харківської області.

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На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника південно-західніше Масютівки, що на Харківщині. Артилерійських і мінометних ворожих обстрілів зазнали Дворічна, Западне, Фиголівка, Кам’янка, Красне Перше, Куп’янськ, Кучерівка, Моначинівка та Тополі Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Кислівка і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника на південно-західній околиці Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Часів Яр та Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав авіаційних ударів в районах Сєверного та міста Авдіївка, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Олександрополя та Новомихайлівки. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Желанне Перше, Побєда та Георгіївка на Донеччині.

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На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви, Вугледара, Сторожового, Макарівки, Благодатного та здійснив обстріли населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Водяне, Благодатне та Одрадне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Єгорівки, П’тихаток Запорізької області та Козацького Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Новоданилівка, Малинівка, Гуляйполе, Лобкове, Залізничне, Білогір'я, Запорізької області; Понятівка, Тягинка, Червоний Маяк, Антонівка, Зимівник Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Також, нашими захисниками було знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили десять артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, дві станції РЕБ та ще чотири важливих об’єкти противника.