ЗСУ відбили штурм ворога біля Мар'їнки: ситуація на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби росіяни 16 разів атакували позиції українських військ

ЗСУ стримують наступ окупаційних військ в районі Мар'їнки, про суваються на Таврійському напрямку. Про це повідомив представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

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Як зазначається, під щільним вогнем артилерії на Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Первомайського. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки.

На Маріїнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати наступ окупаційних військ в районі Мар'їнки. При чисельних штурмах ворога було розбито і відкинуто.

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Крім того, противник здійснив обстріли понад десяти прилеглих населених пунктів. Також ворог вів наступальні дії в районі Новомихайлівки – без успіху.

На Запоріжжі армія РФ зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби росіяни 16 разів атакували позиції наших бійців. Окрім того, окупанти здійснили 615 обстрілів. Застосовуючи Су-35 та Ка-52 ворог завдав дев’ять авіаударів та сім разів атакував з неба дронами-камікадзе типу «Квадро».

За добу втрати ворога склали: вбитими 58 окупантів, пораненими – 107.

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Окрім того, знищено 33 одиниці озброєння і техніки, а також 9 складів боєприпасів росіян.

Нагадаємо, українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Підрозділи ЗСУ мають певні успіхи та закріплюють на позиціях.