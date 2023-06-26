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Михайло Басараб Політолог

Серіал «Прігожин». Що нас чекатиме в наступній серії

glavcom.ua
Євген Пригожин
фото з відкритих джерел

Війна триває. У ворога ще є ресурс. Росія точно зазнає поразки і повинна розвалитися

 

У феномен Прігожина можна було б вірити, якби Росія була демократичною або хоча б напівдемократичною країною. Він вів свою кампанію не місяць і не два (!). Усе це не сталося несподівано, а було передбачуваним результатом тривалої послідовної публічної діяльності Прігожина.

На моє переконання – це масштабна санкціонована (в тому числі і Путіним) гра, яка спрямована на внутрішню і зовнішню аудиторії.

Для російської аудиторії завдання такі:

  1. Підвищення потреби в Путіні. Через Прігожина розкручується загроза внутрішнього конфлікту. Стає страшно, народ потребує захисту. Закономірно зростає суспільна надія на Путіна.
  2. Відбувається тестування протестного потенціалу російського суспільства і виявлення нестабільних елементів та реальних вогнищ спротиву. Випробування всієї системи на міцність і спроможність. Такі собі хороші навчання наближені до реальних обставин. Згадайте агента царської охранки попа Гапона, якщо ми шукаємо аналогій з початком двадцятого століття.

Для українців та інших ворогів завдання цієї гри наступні:

  1. Створення емоційних гойдалок, коли за допомогою Прігожина можна постійно лякати і заспокоювати, контролюючи амплітуду цих коливань.
  2. Формування враження, що є різні росіяни – погані і хороші. І що навіть погані можуть ставати хорошими.
  3. Вдавання, що в Росії відбуваються масштабні неконтрольовані процеси. Тому розслабтеся, не тужтеся, все буде добре. Варто лише зачекати. Це дуже добре працює разом з іншим ІПСО, спрямованим на зрив мобілізації в Україні.

Реальні прігожини будуть, але пізніше. Коли Росія справді почне валитися і почнеться хаос.

Ще одне. Заплановане усунення Путіна за згодою сторін також може статися. Незабаром. Але тільки для того, щоб вберегти цю злочинну державу.

Що може керувати Путіним, який санкціонував цю гру або є свідомим її учасником? Відповідь: страх. Страх перед реальним заколотом.

Чи можемо ми щось стверджувати? Ні! Бо для цього мають бути розвіддані. У нас поки лише те, що на поверхні.

Війна триває. У ворога ще є ресурс. Росія точно зазнає поразки і повинна розвалитися.

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Джерело
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Теги: росія росіяни Євген Пригожин

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Михайло Басараб

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