Теракт в Оленівці: Лубінець повідомив, що більшість тіл загиблих ідентифіковано

В Оленівці загинули люди, які мали офіційний статус військовополонених

Україна повернула у тіла загиблих воїнів, які були підірвані в тюрмі Оленівці. Наразі проходить аналіз ДНК. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час всеукраїнського правозахисного форуму «Легіон права».

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«Тіла загиблих в Оленівці вдалося повернути. Наразі проходить аналіз ДНК, рідні відповідними органами поінформовані», - зауважив Лубінець.

Крім того, омбудсмен повідомив, що після трагедії в Оленівці вперше спілкувався з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою запропонував допустити в Оленівку міжнародних експертів. «Я пропонував Москальковій, щоб разом з ними на місце вибуху в Оленівській колонії прибули експерти з різних країн, частину яких мала запросити Росія, а частину - Україна. Вони беруть однаковий матеріал для експертизи: земля, якісь металеві речі, якісь частини цього приміщення. Потім ми прозоро показуємо, які експертизи хто напрацював», – зазначив Лубінець.

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Він додав, що російська сторона погодиться на такий крок, але потім з'явилися інформація, що росіяни терміново прибирають барак, в якому утримували українських військовополонених і де росіяни влаштували вибух, щось упорядковують, проводять «ремонтні роботи».

«Я публічно сказав, що вони роблять все, щоб приховати сліди злочину. Нікого так і не допустили», – сказав омбудсмен.

Лубінець наголосив, що місія ООН зі встановлення фактів про теракт в окупованій Оленівці жодного разу не погодилася ознайомитися з українськими матеріалами щодо вибуху в колонії.

«Місію закрили, а я з ними навіть не зустрівся. На мій погляд, не зустрівся через їхнє небажання реально чимось займатися», – зазначив омбудсмен.

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За словами Лубінця, він висловлював готовність їхати у Нью-Йорк, щоб передати ті матеріали, які є в української сторони, а це експертний аналіз фото, відеоматеріалів, які оприлюднювали росіяни.

«На наш погляд, на погляд експертів, не тільки українських, які брали в цьому участь, це був заряд, встановлений всередині цього бараку, який дає дуже високу температуру», – додав уповноважений.

Омбудсмен підкреслив, що в Оленівці загинули люди, які мали офіційний статус військовополонених, які були верифіковані Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Однак, за його словами, місію дивним чином закрили. «Про це повідомив речник Гутерреша на пресконференції, і на пряме запитання журналістів: Ви прийняли рішення закрити цю місію через те, що РФ не допустила представників місії до Оленівки? Відповідь була: «Ми це не коментуємо», – сказав Лубінець.

Нагадаємо, російські війська 29 липня 2022 року обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

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Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars.

Проте, українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до барака, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли.