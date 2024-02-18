Росіяни наступали на одному з напрямків. ЗСУ показали, що з цього вийшло

Знищено 18 одиниць ворожої техніки і приблизно 70 окупантів на Запорізькому напрямку

Українські Сили оборони розгромили вчорашній наступ росіян на Запорізькому напрямку. Ефектне відео бойової роботи наших захисників показало Оперативне командування «Захід».

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За даними військових, знищено 18 одиниць ворожої техніки і приблизно 70 окупантів. Ще 80 представників ворожої армії – поранено.

«Знищено 18 одиниць техніки (з них три танки), близько 70 орків відправлено на концерт Кобзона, 80 замовляють квитки», – розповіли наші воїни.

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Після невдалого наступу росіяни відійшли на попередні позиції.

«Розпіарений наступ імені «Цезаря Кунікова» на Запорізькому напрямку розбився, як і одноіменний ВДК (великий десантний корабель, – «Главком»), – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в наступі було задіяно 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад противника.

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Нагадаємо, що сьогодні вранці українські військові збили один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, а також 12 дронів-камікадзе та одну та авіаційну ракету Х-59.

За даними аналітиків ISW, російські окупаційні війська незначно просунулися на південний схід від Богданівки (на північний захід від Бахмута) і відбили позицію на південь від Роботиного.

Триває 725-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення.