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Росіяни наступали на одному з напрямків. ЗСУ показали, що з цього вийшло

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни наступали на одному з напрямків. ЗСУ показали, що з цього вийшло
Окупанти провели невдалу спробу наступу на Запорізькому напрямку
фото: скриншот відео

Знищено 18 одиниць ворожої техніки і приблизно 70 окупантів на Запорізькому напрямку

Українські Сили оборони розгромили вчорашній наступ росіян на Запорізькому напрямку. Ефектне відео бойової роботи наших захисників показало Оперативне командування «Захід».

За даними військових, знищено 18 одиниць ворожої техніки і приблизно 70 окупантів. Ще 80 представників ворожої армії – поранено.

«Знищено 18 одиниць техніки (з них три танки), близько 70 орків відправлено на концерт Кобзона, 80 замовляють квитки», – розповіли наші воїни.

Після невдалого наступу росіяни відійшли на попередні позиції.

«Розпіарений наступ імені «Цезаря Кунікова» на Запорізькому напрямку розбився, як і одноіменний ВДК (великий десантний корабель, – «Главком»), – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в наступі було задіяно 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад противника.

Нагадаємо, що сьогодні вранці українські військові збили один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, а також 12 дронів-камікадзе та одну та авіаційну ракету Х-59. 

За даними аналітиків ISW, російські окупаційні війська незначно просунулися на південний схід від Богданівки (на північний захід від Бахмута) і відбили позицію на південь від Роботиного.

Триває 725-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення.

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Теги: Запорізька область фронт наступ ЗСУ

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