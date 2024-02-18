Окупанти просунулися на північний захід від Бахмута: аналіз ISW

Обмежені позиційні бої тривали на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського

Російські окупаційні війська незначно просунулися на південний схід від Богданівки (на північний захід від Бахмута) і відбили позицію на південь від Роботиного. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських сил

Російські війська просунулися на захід від Кремінної на тлі позиційних боїв, що продовжуються, уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна 17 лютого.

Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки; на захід від Кремінної в районі Тернів, Ямполівки та Торського; на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

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Представник української бригади, що діє на Куп'янському напрямку, заявив 17 лютого, що російські війська продовжують перекидати у цей район новий персонал та техніку для проведення ротацій на тактичному рівні та поповнення втрат.

Українські офіційні особи повідомили, що російські війська завдали удару Куп'янську із застосуванням до 12 плануючих бомб.

Російські війська нещодавно трохи просунулися в районі Бахмута станом на 17 лютого.

Відео з геолокацією, опубліковане 17 лютого, показує, що російські війська трохи просунулися на південний схід від Богданівки (на північний захід від Бахмута).

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Позиційні бої тривали у районі Богданівки та Іванівського; на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки; на південь від Бахмута в районі Південного та Нью-Йорка.

Обмежені позиційні бої тривали на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

Також позиційні бої тривали: на захід від Донецька у районі Георгіївки; на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

Генеральний штаб України повідомив про обмежені позиційні бої в районі Донецько-Запорізького кордону недалеко від Пречистівки (на південний схід від Великої Новосілки) та Старомайорського (на південь від Великої Новосілки) 17 лютого.

Нещодавно російські війська підтвердили наступ у західній частині Запорізької області на фоні заяв Росії, що почастішали, про те, що російські війська відновили наступальні операції на цій ділянці фронту.

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Відео з геолокацією, опубліковане 17 лютого, показує, що російські війська відбили позицію на південь від Роботиного.

Генеральний штаб України повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки поблизу Роботиного, Вербового (на схід від Роботиного) та Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного).

17 лютого на східному березі Херсонської області тривали позиційні бої, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Раніше повідомлялося, що російська авіація завдала удару по позиціях власних збройних сил у районі Авдіївки Донецької області під час боїв за місто.