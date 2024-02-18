Полонені українські воїни в Авдіївці: Третя штурмова бригада зробила заяву

Вихід наших військ із Авдіївки триває

При виході з Авдіївки фіксувалися лише поодинокі випадки потрапляння бійців 3-ї окремої штурмової бригади в полон. Виведення військ продовжується. Про це повідомив речник бригади Олександр Бородін в етері телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами представника оборонців, зараз важко робити якісь висновки щодо полонених, адже вихід із Авдіївки ще остаточно не завершився. При цьому він додав, що триває аналіз оприлюднених росіянами відео, на яких показані нібито українськими полонені.

Бородін наголосив, що потрапляння в полон на рівні відділень, взводів та підрозділів не було.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У нас був контрольований відвід. Якісь окремі поодинокі випадки – ми з ними розбираємося. Але було багато підрозділів, я не можу говорити за весь Авдіївський театр. З точки зору моєї бригади – тільки поодинокі випадки, у яких ми розбираємося, і то це частково, можливо, ІПСО», – зауважив речник 3-ї окремої штурмової бригади.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як відомо, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистояли силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними партизанів, російська авіація завдала удару по позиціях власних збройних сил у районі Авдіївки під час боїв за місто.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитра Лиховія, українські військові виконали ключове завдання в Авдіївці – знищили резерви окупаційної армії РФ. А операція виходу з міста «не стала для українського війська трагедією».