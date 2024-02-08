Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Залужний про зустріч із Зеленським: прийнято рішення про необхідність зміни стратегії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Залужний про зустріч із Зеленським: прийнято рішення про необхідність зміни стратегії
залужний: «Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року, тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також»
фото з відкритих джерел

Залужний заявив, що провів із Зеленським «важливу та серйозну розмова».

Головнокомандувач Валерій Залужний також опублікував допис в якому повідомив, що провів з президентом Володимиром Зеленським «важливу та серйозну розмову».

«В перші найскладніші дні великої війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом», – написав він.

Залужний заявив, що прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

«Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України. Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх. Українці обовʼязково переможуть», – додав головком.

Нагадаємо, президент України провів зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський із Залужним обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

Як відомо, 29 січня першим про звільнення Залужного з посади головкома повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що таким чином відомство спростувало інформацію про звільнення головкома ЗСУ.

Згодом президент Володимир Зеленський 2 лютого провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Перед ним упродовж дня Telegram-канали, близькі до Офісу президента, деякі медіа й депутати натякали на значні кадрові рішення. Зокрема, що Зеленський оголосить про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Однак ніяких кадрових рішень, за результатами Ставки, так і не відбулося.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував можливість звільнення Валерія Залужного

До слова, Зеленський анонсував кроки «перезавантаження» у різних напрямках державної політики.

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна Володимир Зеленський Валерій Залужний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згідно з Кримінальним кодексом України, колабораціонізм – злочин
Колабораціонізм – злочин. Чи треба пробачати?
Вчора, 17:00
23-річний Максим Марищак стримував наступ противника, аби ворог не захопив важливий стратегічний шлях
Хотів врятувати побратимів, які залишилися в оточенні без боєприпасів. Згадаймо Максима Марищака
15 сiчня, 09:00
Активна закупівля бізнесом систем РЕБ почалася до початку повномасштабної війни
Як бізнес може використовувати засоби РЕБ? Виробник пояснив ключові нюанси
1 лютого, 18:00
«Назавжди в історії нашого народу»: Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут (відео)
«Назавжди в історії нашого народу»: Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут (відео)
29 сiчня, 13:30
США почнуть атакувати іранські цілі вже цими вихідними – WSJ
США почнуть атакувати іранські цілі вже цими вихідними – WSJ
2 лютого, 22:30
Зеленський: Будемо захищати регіони
«Збивають усе». В Україну прибули нові системи ППО – Зеленський
2 лютого, 21:32
У Золочеві зруйнований триповерховий готель
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
6 лютого, 07:00
Серед тем, які обговорюються, продовження воєнного стану та мобілізації
Уперше за довгий на засідання Ради прийшов Шмигаль
6 лютого, 13:17
Анастасія Носова - волонтерка, яка найбільше постраждала від ракетного удару в Голосіївському районі
«Епіцентр вибуху був у її квартирі». Що відомо про дівчину, яка найбільше постраждала від ракетного удару в Києві
Сьогодні, 16:04

Події в Україні

Залужний про зустріч із Зеленським: прийнято рішення про необхідність зміни стратегії
Залужний про зустріч із Зеленським: прийнято рішення про необхідність зміни стратегії
Білорусь перекидає техніку до кордону з Україною? Прикордонники зробили заяву
Білорусь перекидає техніку до кордону з Україною? Прикордонники зробили заяву
Росія хоче подати до суду на Україну через спротив окупації Криму
Росія хоче подати до суду на Україну через спротив окупації Криму
Війна та клімат: які зміни відчують українці та європейці
Війна та клімат: які зміни відчують українці та європейці
На війні загинув льотчик Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів
На війні загинув льотчик Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів
На Миколаївщині горіло підприємство, атака дронів на Одесу: ситуація в регіонах
На Миколаївщині горіло підприємство, атака дронів на Одесу: ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Додаткові виплати від ООН: хто може отримати
12K
Скандал в Дніпрі. Нацполіція розформує полк особливого призначення ГУНП області
12K
Українці масово їдуть із Польщі до Німеччини: озвучено головний мотив
11K
Білий дім відреагував на інтерв’ю Карлсона з Путіним
8658
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонської області: аналіз ISW
7836
Одна з країн ЄС готується розширити підтримку біженців з України

Новини

Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Сьогодні, 05:50
День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Сьогодні, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
Вчора, 17:22
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua