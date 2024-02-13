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Десять років війни. Як Україна змінювала головнокомандувачів ЗСУ

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Десять років війни. Як Україна змінювала головнокомандувачів ЗСУ
Руслан Хомчак, Віктор Муженко, Валерій Залужний та Михайло Куцин (зліва направо)
фото з відкритих джерел

Віктор Муженко керував збройними силами найдовше – майже пʼять років

В Україні відбулася найбільш обговорювана відставка останніх місяців: Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив замість нього Олександра Сирського, який раніше керував Сухопутними силами.

Президент та Міноборони пояснили заміну необхідністю «змін, нових підходів та стратегії». ЗМІ при цьому раніше неодноразово повідомляли про конфлікт між Зеленським та Залужним, пов'язаний, зокрема, з різним баченням війни. Портал «Слово і діло» підготував інфографіку про те, як часто за десять років війни з Росією змінювалися головкоми ЗСУ та скільки днів на посаді вони пробули. 

Десять років війни. Як Україна змінювала головнокомандувачів ЗСУ фото 1

Зазначимо, що до березня 2020-го посади начальника Генерального штабу та головнокомандувача ЗСУ були об'єднані. Першим російську агресію на цій посаді зустрів Михайло Куцин, призначений наприкінці лютого 2014 року.

Куцин пробув на посаді 126 днів (трохи більш як чотири місяці). Уже у липні тодішній президент Петро Порошенко звільнив його та призначив головкомом Віктора Муженка. Саме він найдовше обіймав посаду головнокомандувача Збройних сил України під час війни з Росією – 1784 дні (4 роки та 10 місяців).

До речі, Муженко застав перший в Україні воєнний стан, що був введений наприкінці 2018 року на 30 днів у 10 областях через агресію Росії у Керченській протоці. Крім того, за часів Муженка антитерористична операція була переформатована в Операцію об'єднаних сил.

Президент Володимир Зеленський одразу після вступу на посаду змінив головнокомандувача ЗСУ та призначив Руслана Хомчака. До цього Хомчак був в АТО, обіймав посаду начальника штабу Сухопутних військ та командувача військ оперативного командування «Північ». Він пробув на посаді 799 днів (трохи більш як два роки).

27 липня 2021 року Зеленський звільнив Хомчака та призначив головнокомандувачем ЗСУ Валерія Залужного. До цього призначення він у різний час був командиром 51-ї окремої механізованої бригади, першим заступником командувача військ Оперативного командування «Захід», першим заступником командувача Об'єднаних сил, командувачем військ Оперативного командування «Північ». Залужний пробув на посаді 927 днів (2 роки та шість місяців).

Раніше повідомлялося, що Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України.

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Теги: Валерій Залужний Руслан Хомчак Віктор Муженко ЗСУ

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