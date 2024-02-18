Захисники відбивають атаки на Авдіївському напрямку. Дані Генштабу

Оперативна інформація станом на 06:00 18 лютого щодо російського вторгнення

Триває 725-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ворожі обстріли України

Загалом за добу ворог завдав 13 ракетних та 104 авіаційні удари, здійснив 169 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських атак є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Інформація щодо цієї атаки уточнюється.

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Авіаційних ударів зазнали: Стогнії, Чорне, Садовод, Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Московка, Загризове Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Новосадове, Слов’янськ, Краматорськ, Семенівка, Очеретине, Бердичі, Тоненьке, Терни, Іванівське, Орлівка, Новомихайлівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Роботине, Новодарівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

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На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 14 атак ворога поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 14 атак окупантів біля Ласточкиного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де загарбники 23 рази намагалися прорвати оборону наших військ.

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На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника південніше Пречистівки та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог 13 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив два безуспішні штурми.

Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Успішні удари ЗСУ по позиціях окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу, двох пунктах управління, чотирьох артилерійських засобах, чотирьох складах боєприпасів та одній станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків ISW, російські окупаційні війська незначно просунулися на південний схід від Богданівки (на північний захід від Бахмута) і відбили позицію на південь від Роботиного.

Раніше повідомлялося, що російська авіація завдала удару по позиціях власних збройних сил у районі Авдіївки Донецької області під час боїв за місто.