Повітряні сили знищили ще один російський винищувач

Українські захисники неба похизувалися бойовими успіхами

Сьогодні вранці українські військові збили один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, а також 12 дронів-камікадзе та одну та авіаційну ракету Х-59. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У московитів знову «потєрь нєт». Сьогодні, близько 6:00, ще один Су-34 «успішно повернувся» на базу! Також маємо в активі 12 збитих «Шахедів» та авіаційну ракету Х-59», – написав Олещук.

інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Командувач подякував підрозділам Повітряних сил за успішну бойову роботу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що вчора вранці на східному напрямку українські захисники знищили три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

До слова, триває 725-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу, двох пунктах управління, чотирьох артилерійських засобах, чотирьох складах боєприпасів та одній станції радіоелектронної боротьби противника.