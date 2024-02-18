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Повітряні сили знищили ще один російський винищувач

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряні сили знищили ще один російський винищувач
Російський винищувач-бомбардувальники Су-34
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українські захисники неба похизувалися бойовими успіхами

Сьогодні вранці українські військові збили один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, а також 12 дронів-камікадзе та одну та авіаційну ракету Х-59. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

«У московитів знову «потєрь нєт». Сьогодні, близько 6:00, ще один Су-34 «успішно повернувся» на базу! Також маємо в активі 12 збитих «Шахедів» та авіаційну ракету Х-59», – написав Олещук.

Повітряні сили знищили ще один російський винищувач фото 1
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Командувач подякував підрозділам Повітряних сил за успішну бойову роботу.

Нагадаємо, що вчора вранці на східному напрямку українські захисники знищили три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

До слова, триває 725-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу, двох пунктах управління, чотирьох артилерійських засобах, чотирьох складах боєприпасів та одній станції радіоелектронної боротьби противника.

Теги: літак війна ЗСУ винищувач

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