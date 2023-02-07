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Новий російський наступ. Голова Луганської ОВА розповів, який момент стане ключовим

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Новий російський наступ. Голова Луганської ОВА розповів, який момент стане ключовим
Гайдай прогнозує, що новий наступ на Луганщину розпочнеться вже за два тижні
фото з відкритих джерел

«Для наших хлопців буде найголовнішим – витримати перші три хвилі»

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що протягом двох тижнів накопичиться критична маса окуантів, коли вони будуть або щось робити, або зрозуміють, що до цього великого накопичення буде щось прилітати. Про це Гайдай сказав в інтерв’ю «Главкому».

Гайдай зазначив, що коли почнеться операція окупантів, для наших хлопців буде найголовнішим – витримати перші три хвилі.

«Якщо ворог за ці три хвилі просто захлинеться, то він посиплеться. Так, їхніх військових буде багато, але вони будуть нездатні виконувати певні завдання. Все-таки продавлювати нас будуть кадровими військовими, за якими залишаться лише «мобіки», яких, попри двомісячний термін підготовки, ніхто ніколи не обстрілював. Прямий контактний бій – це така штука, яку не проходять на полігоні», – вважає голова Луганської ОВА.

За його словами, росіяни атакують за абсолютно стандартною схемою, яку не змінюють.

«Будуть намагатися перемелювати «артою» наші позиції десь три години, потім піде перша хвиля наступу з підтримкою, технікою. Якщо зустрінуть опір, відкотяться і піде друга хвиля артилерії, а через години півтори знову поїде техніка. І так хвиля за хвилею. Іноді офіцери на рівні підрозділів можуть включати мозок та експериментувати – спробувати зайти зі сторін, згори. Але в цілому стратегія дуже примітивна: «арта» – хвиля наступу. І так, поки вони не зруйнують позиції до такого стану, що там не буде вже за що зачепитися», – пояснив Гайдай.

Він прогнозує, що попереду будуть йти тільки «мобіки», яких не шкода, хоча б для того, аби розмінувати своїми тілами мінні поля.

«Якщо вони всі загинуть, знову включиться артилерія. Але якщо «мобікам» вдасться зайти на рівень якогось взводного чи ротного опорного пункту, туди вже далі намагатимуться перекидати кадрових військових і розвивати успіх в тому напрямку. Якщо ж вони до тих пунктів зайдуть, а виявиться, що їх туди навмисно затягнули й все замінували, все починається заново», – сказав голова Луганської ОВА.

Раніше Гайдай повідомляв, що окупанти штурмують позиції ЗСУ, переодягнувшись в український піксель.

Читайте також інтерв’ю: Голова Луганської ОВА: Найголовніше – витримати перші три хвилі наступу
Теги: росіяни наступ ворог Сергій Гайдай окупанти

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