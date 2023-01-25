Розвідка Британії оцінила ефективність танків «Армата», які можуть використовувати окупанти

РФ підготувала невелику партію T-14 до застосування на фронті

Російські танки Т-14 «Армата» несправні і не відповідають звичайним стандартам. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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Зазначається, що РФ підготувала невелику партію T-14 до застосування на фронті у війні проти України, що було би першим бойовим використанням цієї моделі, проте воюючі російські війська нібито вагаються задіювати їх через «незадовільний стан».

«Невідомо, що саме викликало таку реакцію, але в останні три роки російські посадовці публічно згадували про проблеми з мотором і тепловізійними системами у Т-14. У 2021 році міністр оборони Сергєй Шойгу описував заплановане на 2022 рік виробництво як «експериментальну» партію. Тож малоймовірно, що якийсь із застосованих Т-14 буде відповідати стандартам для нового озброєння, яке можна вважати повністю готовим до застосування», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, триває 336-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.