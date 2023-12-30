Росіяни обстріляли центр Харкова, влада повідомила про серйозні руйнування

Росіяни вдарили по готелю у Харкові ракетою С-300

Окупанти нанесли більше шести ударів

Росіяни під час обстрілу 30 грудня влучили в житловий будинок у центрі Харкова. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

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«Приліт у житловий будинок в центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом», – написав він.

Тим часом, начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти нанесли більше шести ударів. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинів, магазинів та інших громадських місць, транспортуПрофільні служби працюють на місцях влучань.

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На цю хвилину медики надають допомогу 8 постраждалим, усі госпіталізовані, 4 особи – стан середній, 4 – у легкому стані.

Місцеві пабліки також повідомляють, що росіяни вдарили по готелю у Харкові ракетою С-300.

Нагадаємо, зранку 29 грудня під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей.

Унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

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Також у Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро.

29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки на Україну. Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

У суботу, 30 грудня, у Дніпрі, Одесі та Запоріжжі оголошено день жалоби.