Ракетна атака на Харків триває: ще чотири прильоти

Харків зазнав масованого ракетного удару вдруге за ранок

Російські окупанти вдруге за ранок п’ятниці, 29 грудня, ударили по Харкову ракетами. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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«Харків знову під обстрілом – вдруге за цей ранок», – написав він у телеграм-каналі.

Терехов повідомив, що ж щонайменше чотири прильоти.

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Як повідомлялося, під ранок 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків.

За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. На даний момент відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

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Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа.

Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.