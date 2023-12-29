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Ракетна атака на Харків триває: ще чотири прильоти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетна атака на Харків триває: ще чотири прильоти
Окупанти атакували Харків кількома типами ракет
фото ілюстративне

Харків зазнав масованого ракетного удару вдруге за ранок

Російські окупанти вдруге за ранок п’ятниці, 29 грудня, ударили по Харкову ракетами. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Харків знову під обстрілом – вдруге за цей ранок», – написав він у телеграм-каналі.

Терехов повідомив, що ж щонайменше чотири прильоти.

Як повідомлялося, під ранок 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків

За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. На даний момент відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа.

Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Теги: ракета окупанти Харків війна

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