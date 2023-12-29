Горять склади та багатоповерхівка, під завалами люди: фото наслідків атаки на Київ

Наразі на місці влучань працюють наряди поліції, слідчі, криміналісти, рятувальники ДСНС

Унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці. Про це повідомляє пресслужба МВС.

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Попередньо троє людей опинилася під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі під час масованої атаки на Київ вранці 29 грудня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

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Наразі на місці працюють наряди поліції, слідчі, криміналісти, рятувальники ДСНС.

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В Шевченківському районі також виявлено загорання в недобудованому бізнес-центрі. Інформація щодо потерпілих з`ясовується.

Нагадаємо, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

У Подільському районі є загоряння на території складських приміщень.