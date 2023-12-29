Атака на Харків: Терехов повідомив нові деталі

Обстріли почались о 5 ранку та продовжувались до 8 години ранку

Сьогодні, 29 грудня росіяни почали атакувати Харків о 5 ранку. Уже відомо про 22 вибухи, восьмеро людей поранено, одна загинула. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

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Як зазначив Терехов обстріли почались о 5 ранку та продовжувались до 8 години ранку.

«На зараз 22 обстріли, «прильоти» по різних районах Харкова. На жаль, постраждала поліклініка, школа, житлові будинки, відділення «Нової пошти» та виробниче підприємство», – перелічів наслідки обстрілів Терехов.

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Керівник поліції в Харківській області Володимир Тимошко закликає перебувати в укритті, як мінімум, до 10:00.

Як повідомлялося, російські окупанти двічі за ранок п’ятниці, 29 грудня, ударили по Харкову ракетами.

За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. На даний момент відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.



