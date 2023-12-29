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Лук’янівка після удару РФ (фоторепортаж)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лук’янівка після удару РФ (фоторепортаж)
Унаслідок ракетної атаки ворога пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська» у столиці
фото: Ян Доброносов/Facebook

На проїжджій частині та пішохідній зоні валяються уламки скла, шматки штукатурки та уламки збитих ракет

Під час ранкової атаки росіян сьогодні, 29 грудня, по столиці найбільше постраждав район станції метро «Лук'янівська».

На кадрах, які публікують журналісти у мережі видно, що постраждала будівля станції – пошкоджені двері і вибите скло. А також пошкодження отримали сусідні житлові будинки, офісний центр, а також кафе.

24 фото
На весь екран

«Главком» зібрав у добірку усі фото наслідків російської атаки по центру столиці.

На проїжджій частині та пішохідній зоні валяються уламки скла, шматки штукатурки та уламки збитих ракет.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки ворога пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська» у столиці.  Після атаки станція працювала як укриття.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 грудня, під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей

Раніше повідомлялося, що у Шевченківському районі столиці рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською атакою будинку, тіло одного загиблого. 

Нагадаємо, унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

Теги: Київ обстріл

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