Харків опинився під масованим ракетним обстрілом
Попередньо росіяни завдали по Харкову ударів ракетами Х-22 та обстріляли місто із ЗРК С-300
У ніч на 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунали щонайменше шість вибухів», – написав він.
Після цього в місті пролунала повторна серія вибухів, написали кореспонденти «Суспільного».
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що попередньо російські агресори завдали по Харкову ударів ракетами Х-22, а також обстріляли місто із ЗРК С-300.
Зазначимо, близько 5 ранку в Україні була оголошена тривога через ракетну небезпеку. У Харківській області досі триває повітряна тривога. Мешканцям варто перебувати в укриттях.
Нагадаємо, у ніч на 29 грудня українські військові зафіксували виліт 9 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95MC3 аеродрому «Оленья» у Мурманській області Росії.
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