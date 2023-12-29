Харків опинився під масованим ракетним обстрілом

Попередньо росіяни завдали по Харкову ударів ракетами Х-22 та обстріляли місто із ЗРК С-300

У ніч на 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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«Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунали щонайменше шість вибухів», – написав він.

Після цього в місті пролунала повторна серія вибухів, написали кореспонденти «Суспільного».

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Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що попередньо російські агресори завдали по Харкову ударів ракетами Х-22, а також обстріляли місто із ЗРК С-300.

Зазначимо, близько 5 ранку в Україні була оголошена тривога через ракетну небезпеку. У Харківській області досі триває повітряна тривога. Мешканцям варто перебувати в укриттях.

Нагадаємо, у ніч на 29 грудня українські військові зафіксували виліт 9 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95MC3 аеродрому «Оленья» у Мурманській області Росії.