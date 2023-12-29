Столична влада повідомила, скільки повітряних цілей збито над Києвом

У Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 год.

Сьогодні зранку, 29 грудня, під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

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«Сьогодні ворог завдав одного з наймасованіших повітряних ударів по території України. Противник застосував баражуючі боєприпаси типу Shahed, крилаті ракети Х-22/Х-32 із стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, балістичні ракети, С-300, крилаті ракети Х-101/Х555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з Міг-31К», – йдеться в повідомленні.

За даними КМВА, у Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 год. Під час останньої тривоги столиця була актована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків.

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«Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей», – йдеться в повідомленні.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що на ранок 29 грудня російські загарбники випустили по території України всі можливі види зброї, окрім «Калібрів». Як зазначив Ігнат для обстрілу України окупанти використовували «Кинджали», балістику, С-300, крилаті ракети, БПЛА, Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505.