Росіяни обстріляли центральну площу Вовчанська: є загиблий (фото)

Ворожий удар забрав життя місцевого мешканця

Російські окупанти накрили вогнем центральну площу Вовчанська Харківської області. Унаслідок обстрілу одна людина загинула. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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За даними відомства, росіяни завдали удару приблизно об 11:00 у неділю.

«Під ударом опинилась центральна площа міста. У результаті обстрілу загинув чоловік, його особа наразі встановлюється», – йдеться в повідомленні пресслужби.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

За даними Харківської обласної військової адміністрації, загиблому чоловікові було 63 роки. Під час обстрілу він проїжджав біля центрального майдану на велосипеді, від отриманих поранень загинув на місці.

Нагадаємо, що в ніч на 1 жовтня у Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Російські загарбники вдарили по місту ракетам С-300. Зафіксовано влучання по території цивільного підприємства.

До слова, триває 585-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав вісім ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.