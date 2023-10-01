Уночі росіяни гатили по Харкову ракетами: є влучання

Окупанти поцілили по території цивільного підприємства

У ніч на неділю російські загарбники завдали ракетного удару по Харкову. Зафіксовано влучання на території цивільного підприємства. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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За словами глави регіону, ворог атакував Харків приблизно о 1:00

«Зафіксовані «прильоти» трьох ракет, попередньо С-300, по території цивільного підприємства, сталася пожежа. Інформація уточнюється», – написав Синєгубов.

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Крім того, за його словами, минулої доби ворожих обстрілів з артилерії, мінометів та іншого озброєння зазнали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Зокрема, внаслідок артилерійського обстрілу села Козача Лопань Харківського району пошкоджені дві господарські будівлі, паркан і сарай, сталася пожежа. У селі Басове Богодухівського району обстрілом пошкоджено приватний будинок і господарські будівлі. У селах Кіндрашівка та Глушківка Куп'янського району через обстріли горіла суха трава в полі.

Також приблизно об 11:15 у лісі поруч із селом Оскіл Богодухівського району місцевий житель 52 років наступив у лісі на протипіхотну міну типу «Пелюстка». Чоловіка госпіталізовано з пораненням у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що в ніч на 1 жовтня в низці областей оголошувалася повітряна тривога через ракетну та дронову небезпеку. В Одесі під час тривоги пролунали вибухи.

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Згодом щонайменше два вибухи пролунали також у Харкові. Крім того, вибухи гриміли і в Запоріжжі. Також два вибухи пролунали у Снігурівці на Миколаївщині.

Як повідомлялося, уночі наші захисники знищили 16 ворожих дронів.