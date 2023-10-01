Окупанти вигадали схему заробітку на українських фермерах

Окупанти змушують фермерів продавати продукцію за безцінь

Росіяни на тимчасово окупованих територіях створили прокладку «Херсонський Агропромисловий Кластер», куди всі фермери регіону мають продавати продукцію за цінами, нижче ринкових. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

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«Росіяни продовжують наживатись на українських фермерах й вигадують нові схеми заробітку. Так, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини ворог створив прокладку «Херсонський Агропромисловий Кластер», яка проводить закупівлю зернових та олійних культур у сільгоспвиробників», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі фермери регіону мають продавати продукцію цьому підприємству за фіксованими цінами, які є нижчими, ніж ринкові. Далі продукцію передають дотичним до окупантів структурам, які перепродають її за ринковими цінами й забирають різницю.

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«Зауважимо, в Україні є вільний ринок агропродукції, де кожен фермер реалізує продукцію за ринковими цінами. Натомість окупанти змушують фермерів здавати продукцію за безцінь», – наголошують у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, окупанти вигадують нові способи паспортизації мешканців Херсонщини. Селянам видавали продуктові набори, але лише за умови наявності паспорта Росії. Від інших вимагали написати заяву на отримання паспорта РФ та цікавилися чому мешканці досі його не отримали.