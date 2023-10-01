Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вигадали схему заробітку на українських фермерах

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти вигадали схему заробітку на українських фермерах
Росіяни продовжують наживатись на українських фермерах
фото з відкритих джерел

Окупанти змушують фермерів продавати продукцію за безцінь

Росіяни на тимчасово окупованих територіях створили прокладку «Херсонський Агропромисловий Кластер», куди всі фермери регіону мають продавати продукцію за цінами, нижче ринкових. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву. 

«Росіяни продовжують наживатись на українських фермерах й вигадують нові схеми заробітку. Так, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини ворог створив прокладку «Херсонський Агропромисловий Кластер», яка проводить закупівлю зернових та олійних культур у сільгоспвиробників», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі фермери регіону мають продавати продукцію цьому підприємству за фіксованими цінами, які є нижчими, ніж ринкові. Далі продукцію передають дотичним до окупантів структурам, які перепродають її за ринковими цінами й забирають різницю.   

«Зауважимо, в Україні є вільний ринок агропродукції, де кожен фермер реалізує продукцію за ринковими цінами. Натомість окупанти змушують фермерів здавати продукцію за безцінь», – наголошують у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, окупанти вигадують нові способи паспортизації мешканців Херсонщини. Селянам видавали продуктові набори, але лише за умови наявності паспорта Росії. Від інших вимагали написати заяву на отримання паспорта РФ та цікавилися чому мешканці досі його не отримали.

Теги: окупанти ринок фермер ворог росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки рашистської атаки на Запоріжжя
Атака дронів на Одещину та понад 120 обстрілів Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
3 вересня, 09:43
Ворог стріляв із мінометів та артилерії по Новгород-Сіверському та Корюківському районах
Київщина оговтується від ракетної атаки, РФ три години тероризувала Одещину: ситуація в регіонах
6 вересня, 09:35
Бубка заявив, що проти нього почалася кампанія зі знищення репутації
Продає пальне окупантам? Бубка відреагував на скандал (відео)
6 вересня, 14:44
Обстріл Кривого Рогу, таємні переговори ООН із Путіним. Головне за 8 вересня
Обстріл Кривого Рогу, таємні переговори ООН із Путіним. Головне за 8 вересня
8 вересня, 21:00
Валізи росіян залишились у Єгипті
Сотні росіян залишились у аеропорту без своїх валіз
19 вересня, 12:48
Секретар РНБО Олексій Данілов
«Це наш півострів»: Данілов розповів, що чекає на окупантів в Криму
16 вересня, 06:33
Три «танки» Т-72 виявлені на Запорізькому напрямку
Шойгу відправив на фронт надувні танки (фото, відео)
25 вересня, 21:25
фото: Краматорська міська рада
Ракетний удар по Краматорську: з'явилися фото наслідків
Вчора, 11:55
Наслідки нічної атаки на Одещину
Понад 100 обстрілів Запоріжжя та жахливі руйнування на Одещині: яка ситуація в регіонах
26 вересня, 11:08

Події в Україні

У Харкові пролунали щонайменше два вибухи
У Харкові пролунали щонайменше два вибухи
Окупанти вигадали схему заробітку на українських фермерах
Окупанти вигадали схему заробітку на українських фермерах
В Одесі чутно звуки вибухів
В Одесі чутно звуки вибухів
Україна стане одним із ключових світових виробників зброї – Зеленський
Україна стане одним із ключових світових виробників зброї – Зеленський
Через вибух нафтопроводу на Франківщині постраждали діти
Через вибух нафтопроводу на Франківщині постраждали діти
Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: поранено дитину
Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: поранено дитину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Верещук дала поради біженцям, які стикаються з недружнім ставленням у Європі
7704
Під Івано-Франківськом стався потужний вибух
6747
Палата представників США ухвалила фінансування уряду, але без допомоги для України
4344
Окупанти під Кліщіївкою поскаржилися на Leopard та перевагу ЗСУ
4024
Пропагандисти заявили, що знайшли російський паспорт Олени Зеленської
3452
Масована нічна атака: скільки дронів знищено на Одещині

Новини

ООН надасть Україні $123 млн для проходження зимового періоду
Сьогодні, 02:22
Велика Британія вперше направить своїх військових до України
Сьогодні, 00:50
У Росії всі виділені кошти на захоплення України розкрадалися – Буданов
Сьогодні, 00:28
Україна вживає заходів, щоб не допустити передачу іранських ракет Росії
Сьогодні, 00:11
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
У Росії мігранти влаштували бійку, бо не поділили лопату
Вчора, 22:56

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту