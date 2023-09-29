МАГАТЕ схвалило резолюцію про негайну деокупацію Запорізької АЕС

Запропоновану Канадою, Фінляндією і Коста-Рікою резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні підтримали 69 країн

Генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

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У дописі йдеться, що запропоновану Канадою, Фінляндією і Коста-Рікою резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні під час 67-ї сесії генеральної конференції МАГАТЕ підтримали 69 країн.

«Серед іншого, вона (резолюція – ІФ-У – «Главком») закликає Російську Федерацію до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС та повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ), забезпечення безпечного та захищеного функціонування станції для того, щоб агентство здійснювало ефективне та дієве впровадження гарантій безпеки», – йдеться в повідомленні.

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Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за зусилля, яких він докладає для врегулювання ситуації навколо окупованої ЗАЕС.

«Ми вдячні нашим партнерам, кожній країні за голос на підтримку дотримання гарантій забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Прийняття України до Ради керуючих МАГАТЕ, а також ухвалення резолюції, яка закликає до повернення нашої ЗАЕС під контроль України, – доказ того, що цивілізований світ – з нами», – сказав міністр.

Нагадаємо, голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує відвідати Україну та Росію найближчим часом, щоб обговорити ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції.

До слова, після вжитих запобіжних заходів на ЗАЕС води для охолодження реакторів вистачить на кілька місяців.