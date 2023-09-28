Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Трьом російським військовим оголошено підозру в розстрілі людей на трасі Київ-Житомир

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Трьом російським військовим оголошено підозру в розстрілі людей на трасі Київ-Житомир
На трасі Київ-Житомир окупанти тяжко поранили 6 українців, а вбили – 26
фото: Нацполіція

Підозру отримали командир та його підлеглі – старший лейтенант і єфрейтор

Національна поліція України встановила особи російських військових, які розстрілювали людей під час окупації Київщини. Про це повідомили в Нацполіції. 

«Упродовж лютого та березня 2022 року окупанти на трасі Київ-Житомир систематично розстрілювали цивільні авто: водіїв з пасажирами та пішоходів, які намагалися втекти від війни. За цей час вони тяжко поранили 6 українців та 26 – убили, а їх тіла спалили разом із розстріляними автомобілями, щоби приховати сліди своїх злочинів», – йдеться у дописі Національної поліції.  

5 фото
На весь екран
Упродовж лютого та березня 2022 року окупанти на трасі Київ-Житомир систематично розстрілювали цивільні авто з людьми
фото: Нацполіція

Окупанти втекли під натиском ЗСУ, а обгорілі рештки тіл їх жертв так і залишилися лежати на дорозі. Слідчі Нацполіції встановили особи загиблих, відновили хронологію подій та встановили їхніх вбивць – бурятів із 2-го батальйону 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної ордена Суворова бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил РФ.

Командиру, який віддавав злочинні накази про вбивство українців на Житомирській трасі, та двом його підлеглим – старшому лейтенанту і єфрейтору, які їх виконували, за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів, а саме у віданні та реалізації наказу про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням за попередньою змовою, поєднаному з умисним вбивством. 

Теги: поліція вбивство окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Дніпрі патрульний застрелив водія після того, як чоловік напав на поліцейську
Убивство у Дніпрі. Фінал був прогнозованим
30 серпня, 16:15
Момент, як жінка тримає патрульну поліцейську, потрапив на відео
Нове відео з Дніпра: жінка-водійка тримала патрульну, поки чоловік бив поліцейського
31 серпня, 18:48
Кримський міст під посиленою охороною окупантів
Окупанти змінили тактику охорони Кримського мосту
6 вересня, 08:06
В окупованому Енергодарі пролунав вибух – Федоров
В окупованому Енергодарі пролунав вибух – Федоров
11 вересня, 22:28
Воронцовський палац також постраждав в результаті нічної атаки росіян
Внаслідок атаки росіян по Одесі постраждав Воронцовський палац
25 вересня, 16:25
Мешканці окупованих територій висловлюють своє ставлення до псевдовиборів
Хакери зламали телеканали «русского міра» на окупованих територіях (відео)
9 вересня, 07:20
Росіяни на катерах намагалися штурмувати Херсон
Росіяни на катерах намагалися штурмувати Херсон: деталі нічної атаки
12 вересня, 17:41
В’язням обіцяють дострокове звільнення в обмін на контракт із збройними силами РФ
РФ втрачає елітні підрозділи. Кого Кремль відправить в Україну?
22 вересня, 08:12
Нічна масована атака на Україну: сили ППО знищили понад 30 «Шахедів»
Нічна масована атака на Україну: сили ППО знищили понад 30 «Шахедів»
Сьогодні, 07:02

Події в Україні

ЗСУ знищили на Бахмутському напрямку дивізіон артсистем
ЗСУ знищили на Бахмутському напрямку дивізіон артсистем
Окупанти вчора пошкодили ТЕС на півдні України
Окупанти вчора пошкодили ТЕС на півдні України
ЗСУ закріплюються поблизу Вербового
ЗСУ закріплюються поблизу Вербового
РФ із початку року захопила територію, меншу за площу Києва – NYT
РФ із початку року захопила територію, меншу за площу Києва – NYT
Трьом російським військовим оголошено підозру в розстрілі людей на трасі Київ-Житомир
Трьом російським військовим оголошено підозру в розстрілі людей на трасі Київ-Житомир
Ворог готує наступ на Куп'янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ
Ворог готує наступ на Куп'янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Розвідка розповіла про атмосферу в російському війську після удару по штабу у Севастополі
24K
Воїни «Азов» під час штурму позицій взяли у полон окупантів, серед них командир
23K
Військовий психолог Андрій Козінчук: Треба рятувати не шлюб, треба рятувати себе
21K
Покровська батьківська субота 2023: нова дата, традиції та заборони
12K
Ярослав Гунька – військовий злочинець чи національний герой?
8413
Мільйон доларів у сейфі – не хабар. У справі Князєва новий поворот

Новини

На півдні ЗСУ виснажують ворога і б’ють по його тилах – Генштаб
Сьогодні, 07:59
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 05:00
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Офіс президента готує законодавчі зміни, аби розблокувати роботу видобувних підприємств
Вчора, 14:46
Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:09
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 04:37

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту