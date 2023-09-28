Трьом російським військовим оголошено підозру в розстрілі людей на трасі Київ-Житомир

Підозру отримали командир та його підлеглі – старший лейтенант і єфрейтор

Національна поліція України встановила особи російських військових, які розстрілювали людей під час окупації Київщини. Про це повідомили в Нацполіції.

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«Упродовж лютого та березня 2022 року окупанти на трасі Київ-Житомир систематично розстрілювали цивільні авто: водіїв з пасажирами та пішоходів, які намагалися втекти від війни. За цей час вони тяжко поранили 6 українців та 26 – убили, а їх тіла спалили разом із розстріляними автомобілями, щоби приховати сліди своїх злочинів», – йдеться у дописі Національної поліції.

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Упродовж лютого та березня 2022 року окупанти на трасі Київ-Житомир систематично розстрілювали цивільні авто з людьми фото: Нацполіція

Окупанти втекли під натиском ЗСУ, а обгорілі рештки тіл їх жертв так і залишилися лежати на дорозі. Слідчі Нацполіції встановили особи загиблих, відновили хронологію подій та встановили їхніх вбивць – бурятів із 2-го батальйону 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної ордена Суворова бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил РФ.

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Командиру, який віддавав злочинні накази про вбивство українців на Житомирській трасі, та двом його підлеглим – старшому лейтенанту і єфрейтору, які їх виконували, за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів, а саме у віданні та реалізації наказу про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням за попередньою змовою, поєднаному з умисним вбивством.