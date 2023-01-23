Суд виніс перший вирок за організацію «референдумів» на Херсонщині

Жителька Херсонщини проведе п’ять років за ґратами

Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на організаторку російського псевдореферендуму у Бериславському районі Херсонської області. Зловмисницею є колишня членкиня місцевої «избирательной комиссии», створеної агресором під час тимчасової окупації території. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Після звільнення району співробітники СБУ затримали колаборантку у ході стабілізаційних заходів у жовтні минулого року.

«Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй покарання у вигляді п'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом, строком на 10 років», – йдеться в повідомленні.

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За даними розслідування, ворожою поплічницею є мешканка селища Новоолександрівка Бериславського району, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських загарбників. Після захоплення населеного пункту вона добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там виконувала завдання Москви щодо організації та проведення незаконного референдуму у тимчасово захопленій частині півдня України.

Для цього зловмисниця формувала так звані «реєстри виборців» на території району, закликала людей прийти на «дільниці» і «проголосувати» на користь країни-агресора. Вона особисто обходила приватні домоволодіння і вимагала від людей поставити потрібну «відмітку в бюлетенях».

За матеріалами Служби безпеки суд визнав її винною за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки викрила трьох ворожих поплічників в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Херсонської області. Зловмисниками виявились колишні представники «виборчих комісій», створених загарбниками під час тимчасової окупації частини регіону.