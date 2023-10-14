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Росіяни серед дня вдарили по ринку у Херсоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни серед дня вдарили по ринку у Херсоні
Росіяни влучили по Дніпровському ринку
фото ілюстративне

Атака сталася близько 15:00 з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини

Окупаційні війська РФ вдень 14 жовтня обстріляли ринок у Херсоні. Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За словами Мрочка, атака сталася близько 15:00 з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини.

Очільник МВА згодом додав, що росіяни влучили по Дніпровському ринку. За уточненою інформацією, поранених внаслідок атаки немає.

«Свідки пояснюють це тільки тим, що робочий день закінчився і покупців майже не було. Залишались поодинокі продавці та власники біля своїх крамниць», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 14 жовтня, вранці російські окупанти знову вкрили вогнем Берислав Херсонської області.

Як повідомлялося, 14 жовтня о 7 годині ранку російські окупанти обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківщини. 

Триває 598-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 100 бойових зіткнень.

Теги: війна ринок Херсон росіяни

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