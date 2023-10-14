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На світанку окупанти вкрили вогнем Берислав: наслідки трагічні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На світанку окупанти вкрили вогнем Берислав: наслідки трагічні
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів
фото: ДСНС

За минулу добу противник 117 разів обстріляв Херсонщину

У суботу, 14 жовтня, вранці російські окупанти знову вкрили вогнем Берислав Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Близько 6 ранку армія РФ вдарила по місту. Влучили по приватному будинку. Під завалами опинилася 60-річна жінка», – розповів він.

Жінка загинула. Її травми були несумісні з життям.

За даними Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 117 обстрілів Херсонщини, випустивши 574 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, ПТРК, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу, підприємство та територію інженерної споруди у Херсонському районі; бібліотеку та підприємство у Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула, ще п’ять - дістали поранення», – повідомив голова Херсонської ОВА.

Як повідомлялося, 14 жовтня о 7 годині ранку російські окупанти обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківщини. 

Триває 598-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 100 бойових зіткнень.

Теги: росія окупанти війна обстріл Херсонщина

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