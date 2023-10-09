Окупанти обстріляли храм в Херсоні, Росія передала ХАМАСу зброю. Головне за 9 жовтня

Віряни прикривали одне одного власними тілами під час обстрілу

Росіяни обстріляли храм Різдва Богородиці під час служби, ГРУ передало терористам ХАМАСу захоплену в Україні зброю, уряд планує провести пенсійну реформу. «Главком» зібрав у добірку новини 9 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Окупанти обстріляли храм в Херсоні під час служби

Під час обстрілу російськими військовими храму Різдва Богородиці в Херсоні віряни, що зібралися на недільну службу прикривали один одного власними тілами. У невеличкій церкві знаходилося багато людей, двоє дістали поранення. Першу допомогу пораненим жінкам надавали прямо в храмі.

Росія передала ХАМАСу захоплену в Україні зброю

Головне управління розвідки розповіли, що росіяни вже передали терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та країнах Євросоюзу.

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Зазначається, що окупанти хочуть поширити фейки зі звинуваченнями українських військових у нібито продажі західної зброї для бойовиків на регулярній основі. У межах цієї кампанії вони мають стати основою для низки «викривальних публікацій» та «розслідувань» у західних ЗМІ.

Нетаньяху пообіцяв ХАМАСу важкі та жахливі часи

Ізраїльський прем'єр-міністр Нетаньяху пообіцяв, що ХАМАС переживе «важкі та жахливі речі». Звертаючись до влади на півдні країни, прем'єр-міністр сказав: «Я знаю, що ви пройшли через жахливі та важкі речі. Держава не залишить каменя на камені, щоб допомогти вам. Ваше керівництво є дуже сильним у ці важкі дні, потрібен час. Обіймаю вас і усіх мешканців. Ми всі з вами, і ми переможемо ХАМАС силою, великою силою».

Уряд змінить систему нарахування пенсій

У 2024 році в Україні проведуть пенсійну реформу. Вона передбачає нову систему нарахування пенсій. Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович зазначила, що новий принцип забезпечить збільшення виплат у пенсіонерів. Пенсії перерахують «практично всім громадянам», які вийшли на пенсію пізніше ніж через три роки з моменту реформи.

Єврокомісія зробила заяву щодо підтримки України

Загострення ситуація на Близькому Сході через напад угрупування ХАМАС на Ізраїль, не вплине на підтримку та допомогу, яку Євросоюз надає Україні. Речник Єврокомісії Ерік Мамер підкреслив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час промови у суботу підтвердила, що «ЄС стоятиме з українським народом стільки, скільки буде потрібно у війні проти Росії».