Головна Світ Політика
search button user button menu button

Окупанти обстріляли храм в Херсоні, Росія передала ХАМАСу зброю. Головне за 9 жовтня

glavcom.ua
Окупанти обстріляли храм в Херсоні, Росія передала ХАМАСу зброю. Головне за 9 жовтня
фото: Українська православна церква

Віряни прикривали одне одного власними тілами під час обстрілу

Росіяни обстріляли храм Різдва Богородиці під час служби, ГРУ передало терористам ХАМАСу захоплену в Україні зброю, уряд планує провести пенсійну реформу. «Главком» зібрав у добірку новини 9 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Окупанти обстріляли храм в Херсоні під час служби

Під час обстрілу російськими військовими храму Різдва Богородиці в Херсоні віряни, що зібралися на недільну службу прикривали один одного власними тілами. У невеличкій церкві знаходилося багато людей, двоє дістали поранення. Першу допомогу пораненим жінкам надавали прямо в храмі.

Росія передала ХАМАСу захоплену в Україні зброю

Головне управління розвідки розповіли, що росіяни вже передали терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та країнах Євросоюзу.

Зазначається, що окупанти хочуть поширити фейки зі звинуваченнями українських військових у нібито продажі західної зброї для бойовиків на регулярній основі. У межах цієї кампанії вони мають стати основою для низки «викривальних публікацій» та «розслідувань» у західних ЗМІ.

Нетаньяху пообіцяв ХАМАСу важкі та жахливі часи

Ізраїльський прем'єр-міністр Нетаньяху пообіцяв, що ХАМАС переживе «важкі та жахливі речі». Звертаючись до влади на півдні країни, прем'єр-міністр сказав: «Я знаю, що ви пройшли через жахливі та важкі речі. Держава не залишить каменя на камені, щоб допомогти вам. Ваше керівництво є дуже сильним у ці важкі дні, потрібен час. Обіймаю вас і усіх мешканців. Ми всі з вами, і ми переможемо ХАМАС силою, великою силою».

Уряд змінить систему нарахування пенсій

У 2024 році в Україні проведуть пенсійну реформу. Вона передбачає нову систему нарахування пенсій. Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович зазначила, що новий принцип забезпечить збільшення виплат у пенсіонерів. Пенсії перерахують «практично всім громадянам», які вийшли на пенсію пізніше ніж через три роки з моменту реформи.

Єврокомісія зробила заяву щодо підтримки України

Загострення ситуація на Близькому Сході через напад угрупування ХАМАС на Ізраїль, не вплине на підтримку та допомогу, яку Євросоюз надає Україні. Речник Єврокомісії Ерік Мамер підкреслив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час промови у суботу підтвердила, що «ЄС стоятиме з українським народом стільки, скільки буде потрібно у війні проти Росії».

Читайте також: 

Теги: росія окупанти Ізраїль ХАМАС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай відреагував на події в Ізраїлі
Китай відреагував на події в Ізраїлі
Вчора, 10:22
Окупанти намагатимуться вночі атакувати Україну
Окупанти намагатимуться вночі атакувати Україну
5 жовтня, 21:15
25-та армія РФ замінила ворожі 41-шу армію та 76-ту дивізію на Луганському напрямку
Росія повністю укомплектувала 25-ту армію – ЗСУ
1 жовтня, 14:09
За словами Ігната, маленька швидкість «Шахедів» заважає Повітряним силам виявляти ціль
РФ удосконалює «Шахеди» для захисту від радіоелектронної боротьби – Ігнат
1 жовтня, 12:54
В задачі балета ніколи не входила підготовка для вторгення в країну, де той балет гастролює
Справжня роль російського балета
26 вересня, 16:18
Президентка Молдови Майя Санду
Президентка Молдови відреагувала на падіння уламків ракети у Придністров’ї
26 вересня, 02:00
У Туапсе є великий порт
У РФ заявили про атаку безпілотника на курортне місто
22 вересня, 06:41
Внаслідок обстрілів вчора зранку обласної психіатричної лікарні у селі Степанівка сталася пожежа
Влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці, окупанти тероризують Херсон: ситуація в регіонах
20 вересня, 10:50
Володимир Зеленський визнає, що контрнаступ повільний
Зеленський про контрнаступ: ми не повинні дати Путіну перепочити
18 вересня, 06:59

Політика

Війна на Близькому Сході: Нетаньягу назвав п'ять головних завдань Ізраїля
Війна на Близькому Сході: Нетаньягу назвав п'ять головних завдань Ізраїля
Окупанти обстріляли храм в Херсоні, Росія передала ХАМАСу зброю. Головне за 9 жовтня
Окупанти обстріляли храм в Херсоні, Росія передала ХАМАСу зброю. Головне за 9 жовтня
Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію щодо України
Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію щодо України
Росія знову скликає Радбез ООН через допомогу союзників Україні
Росія знову скликає Радбез ООН через допомогу союзників Україні
Представник Росії в ООН заявив, що жителів села Гроза вбили українці (відео)
Представник Росії в ООН заявив, що жителів села Гроза вбили українці (відео)
Близький до Путіна олігарх втік із Британії
Близький до Путіна олігарх втік із Британії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Росія стягує до лінії фронту рідкісні «Гради»
23K
Патріотка чи ватниця? Колега Ніни Матвієнко розказав про «світоглядну хворобу» співачки
21K
Лавров звинуватив Україну в постачанні зброї бойовикам ХАМАС
13K
Палестинці. Чи є така нація?
12K
Заборона Московської церкви. СБУ пропонує депутатам надійне рішення (документ)
8393
Єдиний можливий сценарій продовження війни для окупантів

Новини

Глава Аудиторської служби: Перевірки не перешкоджають роботі оборонних підприємств
Сьогодні, 14:48
КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України
Сьогодні, 12:52
Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Авіаудари по Сектору Гази й екстрене засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Мінлива хмарність та перші заморозки: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 04:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту