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Росіяни обстріляли цвинтар біля Херсона: влучили в ритуальний транспорт, є поранені (відео)

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Росіяни обстріляли цвинтар біля Херсона: влучили в ритуальний транспорт, є поранені (відео)
Окупанти скинули вибухівку з дрона на цвинтар у Херсонській області
фото: Херсонська обласна прокуратура

Окупанти прицільно вдарили по ритуальній техніці у Херсонській області, троє людей травмовано

Російські війська обстріляли цвинтар біля Херсона у середу, 11 жовтня. Дрон скинув вибухівку на ритуальний транспорт, постраждали троє працівників ритуальної служби. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

«Близько 11:40 російські військові прицільно атакували безпілотним літальним апаратом транспорт ритуальної служби на цвинтарі, що розташований в Херсонському районі», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, від вибуху постраждали троє працівників ритуальної служби, які знаходилися поблизу спецтранспорта. «Одного з них госпіталізовано», - додали в прокуратурі.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними Херсонської ОВА, серед травмованих троє чоловіків. А саме:. 41-річного чоловіка госпіталізували з численними осколковими пораненнями. Зараз потерпілий у реанімації, медики борються за його життя; у 42-річного чоловіка вибухова травма і непроникаючі осколкові поранення. Він у лікарні; ще один постраждалий - 63-річний чоловік. Йому на місці надали необхідну допомогу.

Нагадаємо, під час обстрілу російськими військовими храму Різдва Богородиці в Херсоні віряни, що зібралися на недільну службу прикривали один одного власними тілами. Біля храму розірвалося кілька снарядів. Один з них влучив на його територію, спричинивши різноманітні руйнування. У невеличкій церкві знаходилося багато людей, двоє дістали поранення. Першу допомогу пораненим жінкам надавали прямо в храмі.

Як повідомлялося раніше, 5 жовтня росіяни вкотре обстріляли Херсон. Загинуло двоє людей, зокрема працівник комунальної служби. Окупанти цілеспрямовано вдарили по житлових кварталах.

Теги: обстріл Херсонщина

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