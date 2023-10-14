Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 14 жовтня

Триває 598-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 100 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 14 жовтня.

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Ворожі удари по Україні

Росія продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору.

Кремлівські терористичні війська цинічно завдали ракетного удару по дитячому будинку творчості у центрі міста Покровськ Донецької області. Внаслідок прицільного влучання зазнали поранення понад 20 цивільних осіб, частково зруйновано дві адміністративні будівлі.

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За добу загалом ворог завдав трьох ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Попівка Сумської області; Синьківка, Іванівка, Кислівка, Піщане Харківської області; Невське, Білогорівка, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Біла Гора, Олександро-Шультине, Нью-Йорк, Новокалинове, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Козацьке, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Високе, Ульяновка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога біля Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районі Макіївки Луганської області. Тут наші захисники відбили понад п’ять атак ворога.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили близько 15 атак ворога в районі Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

Ворожі втрати

Противник зазнає значних втрат на полі бою. Так, лише за останні три дні в ході штурмових дій в районі Красногорівки Донецької області втрати окупантів склали понад 100 безповоротних, більшість з яких внаслідок відсутності евакуації з поля бою, а також близько 200 поранених.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.