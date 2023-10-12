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Влада Херсонщини закликала сім'ї з дітьми евакуюватися із області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влада Херсонщини закликала сім'ї з дітьми евакуюватися із області
Прокудін запевнив, що всі сім'ї, що приймуть рішення переселитись обов'язково повернуться додому
фото з відкритих джерел

Олександр Прокудін: «Я вкотре закликаю вас подбати про ваших дітей і надати їм можливість жити у більш безпечному місці»

Влада Херсонської області закликала жителів регіону подбати про безпеку дітей та евакуюватись до безпечніших місць у зв'язку з надзвичайно небезпечною ситуацією, що склалась після повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Щодня ми відчуваємо пекло російських обстрілів. Рано чи пізно ситуація може стати критичною для мирних громадян. Це потрібно усвідомити і бути готовими», – сказав Прокудін.

Він звернувся до сімей з дітьми, та підкреслив необхідність тимчасового переселення до безпечніших регіонів. «Я вкотре закликаю вас подбати про ваших дітей і надати їм можливість жити у більш безпечному місці. Мої діти зараз теж не поруч зі мною», – додав глава ОВА.

Він запевнив, що всі сім'ї, що приймуть рішення переселитись обов'язково повернуться додому. «Запевняю, ви неодмінно повернетеся додому. Головне, що живими і неушкодженими. А ми разом зі всією командою органів влади, медиків, правоохоронців і рятувальників зробили свій вибір – ми лишаємось і продовжуємо працювати в Херсоні», – наголосив Прокудін.

Триває 596-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

 

Теги: Генштаб інфраструктура ворог Херсонщина евакуація

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