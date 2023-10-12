Влада Херсонщини закликала сім'ї з дітьми евакуюватися із області

Олександр Прокудін: «Я вкотре закликаю вас подбати про ваших дітей і надати їм можливість жити у більш безпечному місці»

Влада Херсонської області закликала жителів регіону подбати про безпеку дітей та евакуюватись до безпечніших місць у зв'язку з надзвичайно небезпечною ситуацією, що склалась після повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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«Щодня ми відчуваємо пекло російських обстрілів. Рано чи пізно ситуація може стати критичною для мирних громадян. Це потрібно усвідомити і бути готовими», – сказав Прокудін.

Він звернувся до сімей з дітьми, та підкреслив необхідність тимчасового переселення до безпечніших регіонів. «Я вкотре закликаю вас подбати про ваших дітей і надати їм можливість жити у більш безпечному місці. Мої діти зараз теж не поруч зі мною», – додав глава ОВА.

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Він запевнив, що всі сім'ї, що приймуть рішення переселитись обов'язково повернуться додому. «Запевняю, ви неодмінно повернетеся додому. Головне, що живими і неушкодженими. А ми разом зі всією командою органів влади, медиків, правоохоронців і рятувальників зробили свій вибір – ми лишаємось і продовжуємо працювати в Херсоні», – наголосив Прокудін.

Триває 596-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.