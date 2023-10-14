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Окупанти завдали удару по Куп’янську: виникли пожежі (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти завдали удару по Куп’янську: виникли пожежі (фото)
У результаті обстрілів сталися пожежі
фото: Харківська ОВА

У суботу, 14 жовтня, о 7 годині ранку російські окупанти обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківщини. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

У результаті удару пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих.

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка, Кислівка та Піщане Куп'янського району.

Із артилерії, мінометів та іншого озброєння були обстріляні Вовчанськ, Тернова, Гатище та Плетенівка Чугуївського району, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ Куп'янського району, Борова Ізюмського району. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

Окупанти завдали удару по Куп’янську: виникли пожежі (фото) фото 1
Окупанти завдали удару по Куп’янську: виникли пожежі (фото) фото 2

Близько 11:00 біля с. Явірське Ізюмського району в полі на протитанковій міні ТМ-62П3 підірвався автомобіль МАЗ бензовоз. 61-річний водій бензовоза загинув на місці.

Теги: Харківщина окупанти обстріл війна

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