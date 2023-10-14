Окупанти завдали удару по Куп’янську: виникли пожежі (фото)

У суботу, 14 жовтня, о 7 годині ранку російські окупанти обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківщини. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

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У результаті удару пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих.

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

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Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка, Кислівка та Піщане Куп'янського району.

Із артилерії, мінометів та іншого озброєння були обстріляні Вовчанськ, Тернова, Гатище та Плетенівка Чугуївського району, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ Куп'янського району, Борова Ізюмського району. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

Близько 11:00 біля с. Явірське Ізюмського району в полі на протитанковій міні ТМ-62П3 підірвався автомобіль МАЗ бензовоз. 61-річний водій бензовоза загинув на місці.