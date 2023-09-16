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Росіяни створили нову приватну військову компанію і переманюють туди «вагнерівців»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни створили нову приватну військову компанію і переманюють туди «вагнерівців»
Міноборони хоче переконати більше «вагнерівців» на підписання контракту з ЗС РФ через нову приватну військову компанію
фото з відкритих джерел

За підготовлений людський ресурс триває конкуренція

Російські окупанти створили нову приватну військову компанію, якою керуватиме Міністерство оборони РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«МО РФ відправляє своїх емісарів до Білорусі та африканських країн, зокрема Алжиру, Малі та Судану. Мета: переконати більше «вагнерівців» на підписання контракту з ЗС РФ через нову приватну військову компанію. Відповідальним за створення нової ПВК, за попередніми даними, призначено Сергія Суровікіна», – ідеться в повідомленні.

Таким чином за підготовлений людський ресурс триває конкуренція між лукашенківською «ГардСервіс» та новоствореною російською ПВК, вважають у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, Росгвардія вербує раніше ув’язнених колишніх бійців групи «Вагнера», ймовірно, для подальшого підкорення залишків «Вагнера», одночасно зміцнюючи внутрішній орган безпеки Росії. 

Раніше повідомлялося, що колишнього командувача окупаційними військами РФ в Україні російського генерала Сергія Суровікіна призначено головою координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони. За його кандидатуру нібито проголосували усі представники ради міністрів оборони СНД. 

Також головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ, заступник командувача російського угруповання в Україні Сергій Суровікін заарештований після спроби держперевороту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. 

Крім того, видання New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці писало, що колишній командувач російських сил вторгнення в Україну, російський генерал Сергій Суровікін, заздалегідь знав, що ватажок «Вагнерівців» Євген Пригожин планував військовий заколот у РФ.

Згодом Суровікіна нібито випустили з-під варти.

Теги: окупанти Євген Пригожин росія війна

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