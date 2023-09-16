Росіяни створили нову приватну військову компанію і переманюють туди «вагнерівців»

Міноборони хоче переконати більше «вагнерівців» на підписання контракту з ЗС РФ через нову приватну військову компанію

За підготовлений людський ресурс триває конкуренція

Російські окупанти створили нову приватну військову компанію, якою керуватиме Міністерство оборони РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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«МО РФ відправляє своїх емісарів до Білорусі та африканських країн, зокрема Алжиру, Малі та Судану. Мета: переконати більше «вагнерівців» на підписання контракту з ЗС РФ через нову приватну військову компанію. Відповідальним за створення нової ПВК, за попередніми даними, призначено Сергія Суровікіна», – ідеться в повідомленні.

Таким чином за підготовлений людський ресурс триває конкуренція між лукашенківською «ГардСервіс» та новоствореною російською ПВК, вважають у Центрі нацспротиву.

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Нагадаємо, Росгвардія вербує раніше ув’язнених колишніх бійців групи «Вагнера», ймовірно, для подальшого підкорення залишків «Вагнера», одночасно зміцнюючи внутрішній орган безпеки Росії.

Раніше повідомлялося, що колишнього командувача окупаційними військами РФ в Україні російського генерала Сергія Суровікіна призначено головою координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони. За його кандидатуру нібито проголосували усі представники ради міністрів оборони СНД.

Також головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ, заступник командувача російського угруповання в Україні Сергій Суровікін заарештований після спроби держперевороту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

Крім того, видання New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці писало, що колишній командувач російських сил вторгнення в Україну, російський генерал Сергій Суровікін, заздалегідь знав, що ватажок «Вагнерівців» Євген Пригожин планував військовий заколот у РФ.

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Згодом Суровікіна нібито випустили з-під варти.