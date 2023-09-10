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Екскомандувач військами РФ в Україні Суровікін отримав нову посаду

Надія Карбунар
glavcom.ua
Екскомандувач військами РФ в Україні Суровікін отримав нову посаду
Суровікін отримав нову посаду
фото з відкритих джерел

Офіційно про нове призначення Міноборони держави-терориста не повідомляло

Колишнього командувача окупаційними військами РФ в Україні російського генерала Сергія Суровікіна призначено головою координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони. За його кандидатуру нібито проголосували усі представники ради міністрів оборони СНД. Про це пише видання EADaily. Однак офіційно про нове призначення Міноборони держави-терориста не повідомляло.

Як пишуть російськ ЗМІ, раніше член комітету Держдуми з оборони Віктор Заварзін підтвердив, що Суровікін справді обійняв нову посаду і вона «непогана»: «По СНД чи як вона там правильно називається».

Нагадаємо, головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ, заступник командувача російського угруповання в Україні Сергій Суровікін заарештований після спроби держперевороту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. 

Раніше видання New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці писало, що колишній командувач російських сил вторгнення в Україну, російський генерал Сергій Суровікін, заздалегідь знав, що ватажок «Вагнерівців» Євген Пригожин планував військовий заколот у РФ.

Згодом Суровікіна нібито випустили з-під варти.

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Теги: Міноборони

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